Супутник NASA RHESSI завершив місію: повернувся в атмосферу над Сахарою

Деталі

Космічний корабель Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager був запущений у 2002 році на борту ракети Orbital Sciences Corporation Pegasus XL з місією отримати зображення високоенергетичних електронів, які несуть велику частину енергії, що виділяється під час сонячних спалахів. Це було досягнуто за допомогою спектрометра зображення, який записував рентгенівське та гамма-випромінювання Сонця.

Супутник RHESSI забезпечив учених важливими даними про сонячні спалахи та пов’язані з ними викидами корональної маси. Внаслідок такої активності Сонця протягом декількох хвилин вивільняється енергія, еквівалентна мільярдам мегатонн тротилу, яка може вплинути на Землю, включно з порушенням роботи електричних систем.

Протягом своєї місії апарат зафіксував понад 100 000 рентгенівських випромінювань, допомігши дослідникам визначити частоту, розташування та рух частинок, простежити їх прискорення.

Також RHESSI покращив вимірювання форми Сонця та показав, що земні гамма-спалахи – спалахи гамма-променів, що випромінюються високо в земній атмосфері під час грози – є більш поширеними, ніж вважалося раніше.

У 2018 році NASA вивело з експлуатації RHESSI через проблеми зі зв’язком. 19 квітня 2023 року корабель увійшов до атмосфери планети над Сахарою.

Цитата

"Міністерство оборони підтвердило, що космічний корабель вагою 660 фунтів знову увійшов в атмосферу над регіоном пустелі Сахара приблизно на 21,3 градуса північної широти та 26 градусів східної довготи. NASA очікувало, що більша частина космічного корабля згорить під час подорожі атмосферою, але деякі компоненти переживуть повторне входження", - вказали в агентстві.

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Нагадаємо

19 квітня жителів Києва занепокоїло яскраве світіння у небі.

У КМВА заявили, що світіння в Києві могло бути результатом падіння на Землю супутника NASA.

NASA заперечило інформацію про те, що спалах в небі над Києвом був спричинений падінням супутника. І вказали тоді, що продовжують стежити за супутником RHESSI.

У КМВА після цього вказали, що спалах у небі над Києвом, який містяни могли побачити 19 квітня, не був спричинений падінням супутника NASA.

У Держкосмосі вказав, що це, імовірно, був метеорит.