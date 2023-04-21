Супутник NASA RHESSI завершив місію: повернувся в атмосферу над Сахарою

ukru
14:30 • 26925 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 75955 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 200136 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 154183 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 157640 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 239843 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 452681 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344704 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356864 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 313642 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 177251 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 149246 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 122912 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 110891 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 69794 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 200154 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 239851 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 485328 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 621576 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 647621 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 30529 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 39222 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 110891 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 149246 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 177251 перегляди
Актуальне
Супутник NASA RHESSI завершив місію: повернувся в атмосферу над Сахарою

Супутник NASA RHESSI завершив місію: повернувся в атмосферу над Сахарою

Київ • УНН

 • 814852 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Космічний корабель Solar Energy Imager повернувся в атмосферу Землі майже за 21 рік після запуску. Дослідник сонячної активності увійшов в атмосферу над регіоном пустелі Сахара, повідомили у NASA, інформує УНН.

Деталі

Космічний корабель Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager був запущений у 2002 році на борту ракети Orbital Sciences Corporation Pegasus XL з місією отримати зображення високоенергетичних електронів, які несуть велику частину енергії, що виділяється під час сонячних спалахів. Це було досягнуто за допомогою спектрометра зображення, який записував рентгенівське та гамма-випромінювання Сонця.

Супутник RHESSI забезпечив учених важливими даними про сонячні спалахи та пов’язані з ними викидами корональної маси. Внаслідок такої активності Сонця протягом декількох хвилин вивільняється енергія, еквівалентна мільярдам мегатонн тротилу, яка може вплинути на Землю, включно з порушенням роботи електричних систем.

Протягом своєї місії апарат зафіксував понад 100 000 рентгенівських випромінювань, допомігши дослідникам визначити частоту, розташування та рух частинок, простежити їх прискорення.

Також RHESSI покращив вимірювання форми Сонця та показав, що земні гамма-спалахи – спалахи гамма-променів, що випромінюються високо в земній атмосфері під час грози – є більш поширеними, ніж вважалося раніше.

У 2018 році NASA вивело з експлуатації RHESSI через проблеми зі зв’язком. 19 квітня 2023 року корабель увійшов до атмосфери планети над Сахарою.

Цитата

"Міністерство оборони підтвердило, що космічний корабель вагою 660 фунтів знову увійшов в атмосферу над регіоном пустелі Сахара приблизно на 21,3 градуса північної широти та 26 градусів східної довготи. NASA очікувало, що більша частина космічного корабля згорить під час подорожі атмосферою, але деякі компоненти переживуть повторне входження", - вказали в агентстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: NASA назвало команду з чотирьох астронавтів для першої пілотованої місії навколо Місяця

Нагадаємо

19 квітня жителів Києва занепокоїло яскраве світіння у небі.

У КМВА заявили, що світіння в Києві могло бути результатом падіння на Землю супутника NASA.

NASA заперечило інформацію про те, що спалах в небі над Києвом був спричинений падінням супутника. І вказали тоді, що продовжують стежити за супутником RHESSI.

У КМВА після цього вказали, що спалах у небі над Києвом, який містяни могли побачити 19 квітня, не був спричинений падінням супутника NASA.

У Держкосмосі вказав, що це, імовірно, був метеорит.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34