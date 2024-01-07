Сумская область за ночь выдержала четыре российские атаки

Ночью российские захватчики обстреляли жителей Белопольской и Хотинской громад. В общем оккупанты совершили 4 обстрела приграничья Сумщины. Об этом рассказали в местной ОВА, передает УНН.

Ночью россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 10 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская и Хотинская общины. - написала пресс-служба ОВА в телеграм.

Детали

По данным военной администрации Сумской области, по состоянию на восемь утра 7 января были зафиксированы атаки врага из артиллерии и минометов в Белопольской громаде. Всего прозвучало 8 взрывов.

Еще два взрыва от минометных обстрелов утром всколыхнули жителей Хотинской громады.

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Накануне сообщалось, что оккупанты 6 раз, из разных видов вооружения, обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.