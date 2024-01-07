Сумская область за ночь выдержала четыре российские атаки
Российские войска обстреляли населенные пункты Белопольского и Хотинского районов Сумской области, вызвав 10 взрывов на приграничных территориях.
Херсонщина: из-за обстрелов рф ранены пять человек, среди них два ребенка
Российские обстрелы ранили пятерых херсонцев, в том числе двух детей, на фоне 89 обстрелов за сутки.
Президент Евросовета Шарль Мишель планирует досрочно покинуть пост
Президент Совета ЕС Шарль Мишель планирует покинуть свой пост после выборов в Европейский парламент в 2024 году, и вопрос о его преемнике является актуальным.
В США ожидают, что Турция ратифицирует членство Швеции в НАТО в ближайшее время
Блинкен ожидает, что Турция ратифицирует заявку Швеции на участие в НАТО в ближайшие недели.
На Николаевщине вражеский "шахед" попал в законсервированную базу отдыха - возник пожар
Вражеский беспилотник попал в закрытую базу отдыха в Николаевской области, вызвав пожар, обошлось без жертв.
В Боливии изъяли рекордную партию кокаина – почти 9 тонн
В Боливии конфисковала рекордные 8,8 тонны кокаина на сумму 224 миллиона долларов; это была самая крупная конфискация в истории страны, и наркотики, скорее всего, направлялись в Нидерланды.
Чтобы враг почувствовал реальную силу украинского оружия: Зеленский провел совещания с оборонным блоком правительства
Зеленский обсудил с представителями оборонного ведомства увеличение производства вооружений в Украине, имея целью сделать так, чтобы вооруженные силы страны больше полагались на отечественное оружие.
Количество ликвидированных оккупантов за сутки выросло на 860 человек
Общие боевые потери противника приближаются к 365 тысяч оккупантов.
Враг пробовал атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба
За сутки произошло 45 боевых столкновений, украинские войска отбили атаки противника на многих направлениях, удерживая свои позиции.
Силы ПВО этой ночью уничтожили 21 вражеский ударный дрон
Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 28 вражеских беспилотников, запущенных оккупантами из России. Атаки были направлены на юг и восток Украины.