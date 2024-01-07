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Сумська область за ніч витримала чотири російські атаки

Сумська область за ніч витримала чотири російські атаки

Київ • УНН

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Російські війська обстріляли населені пункти Білопільського та Хотинського районів Сумської області, спричинивши 10 вибухів на прикордонних територіях.

Вночі російські загарбники обстріляли мешканців Білопільської та Хотінської громад. Загалом окупанти здійснили 4 обстріли прикордоння Сумщини. Про це розповіли в тамтешній ОВА, передає УНН.

Вночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська та Хотінська громади.

– написала пресслужба ОВА в телеграм.

Деталі

За даними військової адміністрації Сумської області, станом на восьму ранку  7 січня були зафіксовані атаки ворога з артилерії та мінометів у Білопільській громаді. Усього пролунало 8 вибухів.

Ще два вибухи від мінометних обстрілів ранком сколхнули жителів Хотінської громади.

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Нагадаємо

Напередодні повідомлялось, що окупанти 6 разів, із різних видів озброєння, обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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