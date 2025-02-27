Известный юрист показал, как ВАКС искажает практику ЕСПЧ: "Молча терпеть этого нельзя"
Киев • УНН
Семен Ханин заявил о нивелировании ВАКС правовой помощи защитников и прав человека. Следственные судьи игнорируют доказательства защиты и считают каждое подозрение обоснованным даже при наличии алиби.
Высший антикоррупционный суд искажает практику Европейского суда по правам человека. Фактически ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека, – заявил заслуженный юрист Украины, член правления Ассоциации адвокатов Украины Семен Ханин.
Молча наблюдать за этим силы уже больше нет! Фактически ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека. Следственные судьи искажают практику ЕСПЧ: они с ВАКС утверждают, что в случае отсутствия 100% алиби, "лицо, о котором идет речь, могло совершить правонарушение". И это очень обидно..
По его словам, следственные судьи ВАКС все доказательства стороны обвинения априори считают надлежащими, допустимыми и достоверными. Тогда как к доказательствам и аргументам стороны защиты относятся как к таким, на которые на стадии избрания меры пресечения не нужно обращать внимание, отметил известный юрист.
При таких обстоятельствах каждое подозрение оказывается обоснованным, даже при наличии 100% алиби..
Он подчеркнул, что на сегодняшний день следственные судьи ВАКС превратили в фарс выяснение обоснованности подозрения на досудебном расследовании.
И это понятно не соответствует задачам уголовного производства. Но фактическая безнаказанность придает следственным судьям ощущение какого-то произвола
Ранее Еврокомиссия заявляла, что Высший антикоррсуд становится все более зависимым от НАБУ и САП, систематически нарушающих конституционные права человека.
Адвокат Тарас Баранов обвинял НАБУ в подыгрыше прокурорам САП и детективам НАБУ. "Судьи ВАКС придерживаются посттоталитарного, постсоветского подхода, когда нужно поспособствовать обвинению – САП и НАБУ, выполнить их задачу", – отмечал юрист.