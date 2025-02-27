Известный юрист показал, как ВАКС искажает практику ЕСПЧ: "Молча терпеть этого нельзя"

Высший антикоррупционный суд искажает практику Европейского суда по правам человека. Фактически ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека, – заявил заслуженный юрист Украины, член правления Ассоциации адвокатов Украины Семен Ханин.

Молча наблюдать за этим силы уже больше нет! Фактически ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека. Следственные судьи искажают практику ЕСПЧ: они с ВАКС утверждают, что в случае отсутствия 100% алиби, "лицо, о котором идет речь, могло совершить правонарушение". И это очень обидно..