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Известный юрист показал, как ВАКС искажает практику ЕСПЧ: "Молча терпеть этого нельзя"

Киев  •  УНН

 • 5528 просмотра

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Семен Ханин заявил о нивелировании ВАКС правовой помощи защитников и прав человека. Следственные судьи игнорируют доказательства защиты и считают каждое подозрение обоснованным даже при наличии алиби.

Высший антикоррупционный суд искажает практику Европейского суда по правам человека. Фактически ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека, – заявил заслуженный юрист Украины, член правления Ассоциации адвокатов Украины Семен Ханин.

Молча наблюдать за этим силы уже больше нет! Фактически ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека. Следственные судьи искажают практику ЕСПЧ: они с ВАКС утверждают, что в случае отсутствия 100% алиби, "лицо, о котором идет речь, могло совершить правонарушение". И это очень обидно..

- написал Ханин.

По его словам, следственные судьи ВАКС все доказательства стороны обвинения априори считают надлежащими, допустимыми и достоверными. Тогда как к доказательствам и аргументам стороны защиты относятся как к таким, на которые на стадии избрания меры пресечения не нужно обращать внимание, отметил известный юрист.

При таких обстоятельствах каждое подозрение оказывается обоснованным, даже при наличии 100% алиби..

- сообщил юрист.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день следственные судьи ВАКС превратили в фарс выяснение обоснованности подозрения на досудебном расследовании.

И это понятно не соответствует задачам уголовного производства. Но фактическая безнаказанность придает следственным судьям ощущение какого-то произвола

подытожил Ханин.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что Высший антикоррсуд становится все более зависимым от НАБУ и САП, систематически нарушающих конституционные права человека.

Адвокат Тарас Баранов обвинял НАБУ в подыгрыше прокурорам САП и детективам НАБУ. "Судьи ВАКС придерживаются посттоталитарного, постсоветского подхода, когда нужно поспособствовать обвинению – САП и НАБУ, выполнить их задачу", – отмечал юрист.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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