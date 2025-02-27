Судді ВАКС спотворюють практику ЄСПЛ, надаючи перевагу обвинуваченню, навіть при наявності 100% алібі, – українські правники

Вищий антикорупційний суд спотворює практику Європейського суду з прав людини. Фактично ВАКС нівелює як правову допомогу захисників, так і права людини, – заявив заслужений юрист України, член правління Асоціації адвокатів України Семен Ханін.

Мовчки спостерігати за цим сили вже більше немає! Фактично ВАКС нівелює як правову допомогу захисників, так і права людини. Слідчі судді спотворюють практику ЄСПЛ: вони з ВАКС стверджують, що в разі відсутності 100% алібі, "особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення". І це дуже прикро…