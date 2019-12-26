Суд признал банкротом компанию с орбиты семейного бизнеса экс-депутата Рыбалки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом ООО "Агросахинвест-2002". Об этом свидетельствует постановление суда от 19 декабря, передает УНН.
Заявление об открытии производства по делу о банкротстве Общества подало в суд ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн". Суд принял соответствующее заявление в сентябре этого года. 24 сентября судом было признано денежные требования "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" к "Агросахинвест-2002" в сумме 1 млн 421 тыс. грн. А уже 19 декабря суд постановил признать "Агросахинвест-2002" банкротом и открыл ликвидационную процедуру в деле сроком на 6 месяцев, до 19 июня 2020 года.
Добавим, что обе компании входят в орбиту семейного бизнеса экс-депутата Сергея Рыбалки. Так, ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" зарегистрировано в Днепре, и специализируется на "торговле продуктами питания". Руководителем предприятия до недавнего времени считался Евгений Коновалов, ранее работавший в компании "Наутилус-Инвест 2006", которая, в свою очередь, входила в состав снэковой компании семьи экс-депутата "Си Групп". Бывшая корпорация занималась производством снэковой продукции, в частности, семечек, сухариков, орешков, чипсов и тому подобное. Речь идет о таких ТМ , как Semki, "Козацька слава", "Мачо" и другие.
Сегодня эти же бренды снэков производит компания под названием "Ай Пи Джи", о чем говорится на ее официальном сайте.
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В свою очередь, ООО "Агросахинвест-2002" также ранее входила в состав снэковой компании "Си Групп", подтверждает решение Печерского райсуда.
Кроме того, в компании ранее работала гражданская жена Рыбалки - Анастасия Байбородина. Там она, согласно электронной декларации нардепа за 2017 год, получала минимальную заработную плату.