Засвічений у кримінальних справах "Боксерський клуб" депутата Рибалки припиняє свою діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Громадська організація "Боксерський клуб "Гарт" перебуває у стані припинення своєї діяльності. Про це свідчать дані порталу YouControl, передає УНН.
Власником ГО є депутат ВР VIII скликання Сергій Рибалка. ГО була зареєстрована 28 квітня 2011 року, у стані припинення знаходиться з 24 квітня 2019 року.
За 8,5 років своєї діяльності "Боксерський клуб "Гарт" "засвітився" у кримінальних провадженнях за фактами шахрайства, ухиляння від сплати податків та зборів.
Так, у 2017 році слідчі ДФС викрили злочинну схему з організації фіктивного підприємництва. ГО “Боксерський клуб “Гарт” та ТОВ “Інвестком-2007” служили для прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на ухилення від сплати податків та зборів, йдеться у рішенні суду.
Схема, зокрема, полягала у передачі права власності на торгові марки на офшорні компанії та одержання роялті за їх використання.