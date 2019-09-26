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Засвеченный в уголовных делах "Боксерский клуб" депутата Рыбалки прекращает свою деятельность

Киев • УНН

 • 12314 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Общественная организация "Боксерский клуб "Гарт" находится в состоянии прекращения своей деятельности. Об этом свидетельствуют данные портала YouControl, передает УНН.

Засвеченный в уголовных делах "Боксерский клуб" депутата Рыбалки прекращает свою деятельность

Владельцем ОО является депутат ВР VIII созыва Сергей Рыбалка. ОО была зарегистрирована 28 апреля 2011 года, в состоянии прекращения находится с 24 апреля 2019 года.

За 8,5 лет своей деятельности "Боксерский клуб "Гарт" "засветился" в уголовных процессах по фактам мошенничества, уклонения от уплаты налогов и сборов.

Так, в 2017 году следователи ГФС разоблачили преступную схему по организации фиктивного предпринимательства. ОО "Боксерский клуб "Гарт" и ООО "Инвестком-2007" служили для прикрытия незаконной деятельности, которая была направлена на уклонение от уплаты налогов и сборов, говорится в решении суда.

Схема, в частности, заключалась в передаче права собственности на торговые марки на оффшорные компании и получения роялти за их использование.

Украинские Национальные Новости

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