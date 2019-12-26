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Суд визнав банкрутом компанію з орбіти сімейного бізнесу ексдепутата Рибалки

Суд визнав банкрутом компанію з орбіти сімейного бізнесу ексдепутата Рибалки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ "Агросахінвест-2002". Про це свідчить постанова суду від 19 грудня, передає УНН.

Заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства подало до суду ТОВ "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн". Суд прийняв відповідну заяву у вересні цього року. 24 вересня судом було визнано грошові вимоги "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" до "Агросахінвест-2002" у сумі 1 млн 421 тис. грн. А вже 19 грудня суд постановив визнати "Агросахінвест-2002" банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру у справі строком на 6 місяців, до 19 червня 2020 року.

Додамо, що обидві компанії входять до орбіти сімейного бізнесу ексдепутата Сергія Рибалки. Так, ТОВ “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” зареєстровано в Дніпрі, і спеціалізується на “оптовій торгівлі продуктами харчування”. Керівником підприємства до недавнього часу вважався Євген Коновалов, який раніше працював у компанії “Наутілус-Інвест 2006”, яка, своєю чергою, входила до складу снекової компанії сім’ї екс-депутата— “Сі Груп”. Колишня корпорація займалася виробництвом снекової продукції, зокрема, насіння, сухариків, горішків, чипсів тощо. Йдеться про такі ТМ, як Semki, “Козацька слава”, “Мачо” та інші.

Сьогодні ці ж бренди снеків виробляє компанія під назвою “Ай Пі Джі”, про що йдеться на її офіційному сайті.

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У свою чергу, ТОВ "Агросахінвест-2002" також раніше входила до складу снекової корпорації "Сі Груп", що підтверджує ухвала Печерського райсуду.

Крім того, у компанії раніше працювала цивільна дружина Рибалки - Анастасія Байбородіна. Там вона, згідно з електронною декларацією нардепа за 2017 рік, отримувала мінімальну заробітну плату.

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