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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд вернулся к избранию меры пресечения министру Сольскому

Суд вернулся к избранию меры пресечения министру Сольскому

Киев  •  УНН

25 апреля 2024, 08:18  •  6296 просмотра

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Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение меры пресечения Николаю Сольскому, министру аграрной политики и продовольствия Украины, которого подозревают в завладении государственными землями.

Высший антикоррупционный суд после объявленного накануне перерыва вернулся к рассмотрению избрания меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственной землей. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание суда.

УНН транслирует заседание суда у себя на странице в Facebook

24 апреля ВАКС не смог избрать меру пресечения Николаю Сольскому и объявил перерыв до 25 апреля 11:00.  Сольский на суде попросил судью объявить перерыв из-за того, что его якобы вызвали на заседание депутатской фракции "Слуга народа".

Как сообщал УНН, прокуроры просили применить к министру меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн гривен.

 Добавим 

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. 

Напомним 

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра уличили в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен  

Как сообщал источник УНН, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
sluga-narodaСлуга народа
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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