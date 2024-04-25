Суд вернулся к избранию меры пресечения министру Сольскому

Высший антикоррупционный суд после объявленного накануне перерыва вернулся к рассмотрению избрания меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственной землей. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание суда.

УНН транслирует заседание суда у себя на странице в Facebook.

24 апреля ВАКС не смог избрать меру пресечения Николаю Сольскому и объявил перерыв до 25 апреля 11:00. Сольский на суде попросил судью объявить перерыв из-за того, что его якобы вызвали на заседание депутатской фракции "Слуга народа".

Как сообщал УНН, прокуроры просили применить к министру меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн гривен.

Добавим

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра уличили в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен

Как сообщал источник УНН, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.