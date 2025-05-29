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Суд США продлил блокировку попыток администрации Трампа запретить прием иностранцев в Гарвард

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Федеральный судья США продлил временный судебный запрет, блокирующий отмену возможности Гарвардского университета зачислять иностранных студентов. Решение будет действовать, пока оно не будет заменено.

Суд США продлил блокировку попыток администрации Трампа запретить прием иностранцев в Гарвард

Гарвардский университет может продолжать принимать иностранных студентов. Атака администрации Трампа на элитное учреждение высшего образования остановлена.

Передает УНН со ссылкой на EFE и Reuters.

Детали

В США федеральный судья объявила в четверг, что продолжит временный судебный запрет, блокирующий отмену администрацией Трампа возможности Гарвардского университета зачислять иностранных студентов.

Решение будет оставаться в силе до тех пор, пока оно не будет заменено временным судебным постановлением.

Недавно престижный университет подал в суд на Министерство внутренней безопасности США после того, как министр Кристи Ноэм отозвала разрешение на прием иностранных студентов в его кампус в Кембридже, штат Массачусетс.

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Впоследствии у Трампа объявили о новой попытке отозвать разрешение Гарварду на прием иностранных студентов. На прошлой неделе было отменено разрешение Гарварду принимать иностранных студентов по специальным визовым программам.

Администрация президента США Дональда Трампа намеревалась отменить все федеральные контракты с Гарвардским университетом на общую сумму 100 миллионов долларов.

Напомним

УНН также передавал, что госсекретарь США Марко Рубио заявлял о плане начать "агрессивную" отмену виз для китайских студентов. Это демонстрирует стремление администрации президента Дональда Трампа к усилению контроля за иностранцами, обучающимися в американских университетах.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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