Суд США продовжив блокування спроб адміністрації Трампа заборонити прийом іноземців до Гарварда

Гарвардський університет може продовжувати приймати іноземних студентів. Атаку адміністрації Трампа на елітний заклад вищої освіти зупинено.

Передає УНН із посиланням на EFE та Reuters.

Деталі

У США, федеральний суддя оголосила в четвер, що продовжить тимчасову судову заборону, яка блокує скасування адміністрацією Трампа можливості Гарвардського університету зараховувати іноземних студентів.

Рішення залишатиметься чинним доти, доки його не буде замінено тимчасовою судовою постановою.

Нещодавно престижний університет подав до суду на Міністерство внутрішньої безпеки США після того, як міністр Крісті Ноем відкликала дозвіл на прийом іноземних студентів до його кампусу в Кембриджі, штат Массачусетс.

Не передбачає переїзду до США: Кулеба прокоментував співробітництво з Гарвардом

Згодом у Трампа оголосили про нову спробу відкликати дозвіл Гарварду на прийом іноземних студентів. Минулого тижня було скасовано дозвіл Гарварду приймати іноземних студентів за спеціальними візовими програмами.

Адміністрація президента США Дональда Трампа мала намір скасувати всі федеральні контракти з Гарвардським університетом на загальну суму 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо

УНН також передавав, що держсекретар США Марко Рубіо заявляв про план розпочати "агресивне" скасування віз для китайських студентів. Це демонструє прагнення адміністрації президента Дональда Трампа до посилення контролю за іноземцями, які навчаються в американських університетах.

Меланія Трамп спростувала чутки, що вендета Трампа проти Гарварду пов'язана з Берроном