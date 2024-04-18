Суд снял арест с части имущества, фигурирующего в деле Гринкевичей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
lvovЛьвов
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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  154080 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  190545 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  190774 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  158989 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  116733 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128038 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139156 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137823 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124306 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
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15 апреля 2024, 07:40  •  103777 просмотра

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Google увольняет 28 сотрудников, которые десять часов протестовали против сотрудничества компании с Израилем

Google уволил 28 сотрудников, которые в течение 10 часов протестовали против облачного контракта компании с Израилем и Amazon на сумму 1,2 миллиарда долларов, который, как утверждают активисты, может поддержать палестинский апартеид.

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Google увольняет 28 сотрудников, которые десять часов протестовали против сотрудничества компании с Израилем

Аргентина стремится к глобальному партнерству с НАТО

Аргентина выразила намерение стать глобальным партнером НАТО и работать над восстановлением связей для модернизации и подготовки своих вооруженных сил по стандартам НАТО.

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Аргентина стремится к глобальному партнерству с НАТО

Готовил покушение на президента Украины: за сотрудничество с разведкой рф поляку грозит до 8 лет тюрьмы

Задержанному в Польше мужчине грозит до 8 лет заключения за сотрудничество с российскими спецслужбами и подготовку покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

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Готовил покушение на президента Украины: за сотрудничество с разведкой рф поляку грозит до 8 лет тюрьмы

В оккупированной Керчи россияне задержали 12 предполагаемых "неонацистов" - росСМИ

Российские власти задержали в оккупированном Крыму 12 членов группы "Белая мачта", обвинив их в связях с проукраинскими добровольческими формированиями, изъяв оружие, экстремистскую литературу и неонацистскую символику.

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В оккупированной Керчи россияне задержали 12 предполагаемых "неонацистов" - росСМИ

Зеленский в столице встретился с еврейской общиной накануне праздника Песах

Зеленский встретился с представителями еврейской общины в Киеве накануне Песаха, поблагодарив их за поддержку борьбы Украины за свободу и подчеркнув важность борьбы за свободу, которую символизирует праздник Песах.

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Зеленский в столице встретился с еврейской общиной накануне праздника Песах

россия может перевести носители "Калибров" из Черного в Каспийское море: какие именно

россия может переместить свои ракетоносцы "Калибр" из Черного моря в Каспийское, чтобы защитить их от украинских атак, причем корветы типа "Буян-М" являются возможным вариантом из-за соответствующей инфраструктуры на каспийской военно-морской базе.

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россия может перевести носители "Калибров" из Черного в Каспийское море: какие именно

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Германия и ее партнеры по НАТО могут предоставить Украине семь дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для усиления ее способности противостоять российским атакам.

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Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО - Шольц

Украина призывает не допустить прокремлевских дзюдоистов рф к участию в чемпионате Европы-2024

Украина призывает не допустить российских дзюдоистов, которые поддерживают военную агрессию России против Украины, к участию в чемпионате Европы-2024.

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Украина призывает не допустить прокремлевских дзюдоистов рф к участию в чемпионате Европы-2024

Сибига принял посла Японии в Украине: о чем говорили дипломаты

Андрей Сибига поблагодарил Японию за неизменную поддержку и 12 миллиардов долларов помощи Украине во время встречи с послом Японии Мацудой Кунинори.

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Сибига принял посла Японии в Украине: о чем говорили дипломаты