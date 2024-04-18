Суд снял арест с части имущества, фигурирующего в деле Гринкевичей

Шевченковский районный суд Киева отменил арест на часть имущества, фигурирующего в деле против львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для Вооруженных сил Украины на 1 млрд гривен. Об этом говорится в постановлении суда, передает УНН.

Отменить арест имущества, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 22 января 2024 года по делу № 757/1975/24-к в части имущества. - говорится в постановлении суда.

Детали

В соответствии с решением суда, арест был снят с:

нежилого здания во Львове по адресу: ул. Героев УПА, 72, общей площадью 3119,6 кв.м.;

земельного участка кадастровый номер: 4610136900:06:002:0061, площадью 72 кв.м.;

нежилых помещений холодильника-распределителя лит. "Ж-2"; "Ж-1" во Львове по улице Апостола Д, 14, общей площадью 1758 кв.м.

Здания, помещения и земельный участок принадлежат ООО "ВТ Девелопмент", владельцем которой через вторую компанию - ООО "Яснинский край" является львовянин Максим Станкевич. К слову, компанией "ВТ Девелопмент" до августа 2023 владела жена Игоря Гринкевича Светлана.

Также суд установил, что следователи не предоставили доказательств противоправной деятельности компании, она не является стороной договоров, которые расследуют, а имущество приобрели задолго до их заключения. Поэтому суд решил, что дальнейшее сохранение ареста имущества "не оправдывается потребностями досудебного расследования" и отменил его.

Напомним

Игорь Гринкевич является подозреваемым по двум уголовным делам. Его задержали 29 декабря 2023 года за предложение взятки в $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.

На следующий день после задержания Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения. Гринкевича отправили под стражу с возможностью внести залог. Уже во время пребывания в СИЗО Гринкевичу объявили второе подозрение - в поставках некачественной одежды для армии.

В январе Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен, под стражу.

В феврале Государственное бюро расследований наложило арест на недвижимость и транспорт львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и членов его семьи из-за причастности к мошеннической схеме.

В марте Печерский районный суд Киева оставил до 17 апреля под стражей Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен. При этом размер залога уменьшили с более 500 млн гривен до 469 млн гривен. Уже в апреле Печерский суд Киева снова продлил Роману Гринкевичу содержание под стражей на два месяца, и уменьшил размер залога с 469 млн гривен до 393 млн гривен.