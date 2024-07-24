Сегодня, 24 июля, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения совладельцу здания Михаилу Гречко, по указанию которого была снесена усадьба Зеленских в Киеве. Для подозреваемого определили личные обязательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

Детали

Меру пресечения в виде личного обязательства требовали прокуроры. Они считают, что есть риск сокрытия подозреваемого от органов досудебного расследования и суда. По данным прокуратуры, в 2023 году Гречко выезжал за границу через систему "Шлях".

Адвокат Гречка настаивала в суде, что разрушенное здание не находилось в реестре недвижимых памятников. Она передала суду копии соответствующих документов, в частности, от Минкульта.

Гречко заявил на заседании, что не признает свою вину. По его словам, в усадьбе должна была быть реконструкция - планировалось восстановить ее внешний и внутренний вид в пределах фундамента.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде личного обязательства. Также он должен сдать паспорта, прибывать к следователю в случае необходимости, сообщать об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями.

Мера пресечения будет действовать до 23 сентября.

Садиба Зеленських: історія будівлі та деталі скандалу зі знесенням

Напомним

В Киеве незаконно снесли усадьбу Зеленских, которая является значительным историческим зданием. Минкульт не предоставлял разрешений на демонтаж и призвал правоохранителей обратить внимание на попытку уничтожения исторической застройки. Полиция также заявила об открытии производства в связи со сносом здания. Из-за сноса сотни киевлян митинговали под КГГА, требуя прекратить разрушение исторической части Киева.

22 июля Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город подаст в суд на застройщика за несанкционированный снос усадьбы Зеленских. Власти потребуют восстановить усадьбу и расследовать всех причастных к ее уничтожению.

23 июля сообщалось, что полиция Киева сообщила о подозрении 32-летнему владельцу здания за снос исторической усадьбы Зеленских. Ему инкриминируют умышленное повреждение имущества, на которое наложен арест

У Мінкульті визнали зруйновану садибу Зеленських пам'яткою архітектури