Министерство культуры и информационной политики Украины признало усадьбу Малина (Зеленских) памятником архитектуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на активиста Дмитрия Перова.

Детали

Департамент охраны культурного наследия КГГА должен внести усадьбу Малина в Перечень памятников Киева.

Кроме того, владелец обязан восстановить здание в первоначальном виде, иначе его вернут в государственную или коммунальную собственность города. По словам, соответствующее решение поддержали единогласно.

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Вчера, (22 июля - ред.), Консультативный совет не поддержал предоставление историческому зданию статуса памятника. По мнению члена совета Богдана Кодушко оно не имеет никакой исторической, архитектурной или культурной ценности - заявил активист.

Напомним

Полицейские сообщили о подозрении владельцу здания, по указанию которого была снесена усадьба Зеленских в Киеве. Ему инкриминируют умышленное повреждение имущества, на которое наложен арест.

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