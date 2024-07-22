Киев будет судиться в суде с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и с владельцами здания, которое нагло уничтожили. Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

По словам главы столицы, город будет требовать заново отстроить усадьбу в том виде, который она имела.

К тому же землю под усадьбой Зеленских город не передавал владельцу здания. Что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка для любых работ. Поэтому установление любых заборов вокруг участка, заезд любой строительной техники является незаконным. И полиция должна на это реагировать, - говорится в сообщении.

Также городские власти будут настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, которые стоят за процессом уничтожения усадьбы. Город будет всячески способствовать правоохранителям, предоставлять необходимую документацию, чтобы расследование было объективным и виновные были привлечены к ответственности.

Напомним

В Киеве незаконно снесли усадьбу Зеленских, которая является значительным историческим зданием. Минкульт не предоставлял разрешений на демонтаж и призвал правоохранителей обратить внимание на попытку уничтожения исторической застройки. Полиция также заявила об открытии производства в связи со сносом здания. Из-за сноса сотни киевлян митинговали под КГГА, требуя прекратить разрушение исторической части Киева.