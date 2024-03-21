Суд отказал матери Навального в иске к колонии о ненадлежащей медицинской помощи

Суд отказал Людмиле Навальной в иске к ямальской колонии, где умер ее сын, - о ненадлежащем оказании Алексею Навальному медицинской помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Суд города Лабытнанги отказал матери Алексея Навального в административном иске к колонии и управлению ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) по Ямало-Ненецкому автономному округу о ненадлежащем оказании медицинской помощи Алексею Навальному. Об этом заявили в Anti-Corruption Foundation (ФБК, некоммерческая организация, созданная российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным).

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Алексей много раз подавал подавал иски о неоказании медицинской помощи к колониям. В исках отказывали. Теперь его убили, в иске отказывают его родным с издевательскими формулировками - сказал глава ФБК Иван Жданов, пишет Meduza.

Надомним

Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в исправительной колонии рф.

В москве 1 марта состоялось прощание и похороны российского оппозиционера Алексея Навального.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что президент рф владимир путин "вероятно" причастен к смерти оппозиционера алексея навального, который умер в арктической тюрьме в прошлом месяце.

В Европейском Союзе возмущены смертью российского политика алексея навального и отмечают, что ответственность за это лежит на москве. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

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