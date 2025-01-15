Суд избрал меру пресечения подозреваемому в схеме кражи электроэнергии - САП
Киев • УНН
Основатель частной компании взят под стражу по подозрению в организации схемы незаконной продажи электроэнергии. Суд установил залог в размере более 3 млн грн как альтернативу содержанию под стражей.
Суд взял под стражу основателя частной компании, которого подозревают в преступной схеме по продаже ворованной электроэнергии. Об этом сообщает САП, пишет УНН.
Детали
15 января 2025 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к основателю частной компании - участнику организованной группы, причастной к завладению электроэнергией из Объединенной энергетической системы Украины и легализации средств от ее продажи
В ходе заседания суд частично поддержал позицию прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 3 млн грн.
Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда
Дополнение
Ранее, УНН писал, что СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения средств "Укрэнерго" на 58,44 млн грн через фиктивные фирмы. Бывший заместитель председателя Харьковского облсовета и его сообщники организовали схему по продаже ворованной электроэнергии.