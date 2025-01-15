Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у схемі крадіжки електроенергії - САП
Київ • УНН
Засновника приватної компанії взято під варту за підозрою в організації схеми незаконного продажу електроенергії. Суд встановив заставу в розмірі понад 3 млн грн як альтернативу триманню під вартою.
Суд взяв під варту засновника приватної компанії, якого підозрюють у злочинній схемі з продажу краденої електроенергії. Про це повідомляє САП, пише УНН.
Деталі
15 січня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до засновника приватної компанії – учасника організованої групи, причетною до заволодіння електроенергією з Об’єднаної енергетичної системи України та легалізації коштів від її продажу
У ході засідання суд частково підтримав позицію прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі понад 3 млн грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
Доповнення
Раніше, УНН писав, що СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів "Укренерго" на 58,44 млн грн через фіктивні фірми. Колишній заступник голови Харківської облради та його спільники організували схему з продажу краденої електроенергії.