Суд арестовал часть имущества главы Хмельницкой МСЭК Крупы
Киев • УНН
ВАКС наложил арест на имущество главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, включая 3,2 млн долларов, 142 тыс. евро и драгоценности. Чиновница взята под стражу с возможностью залога в 500 млн грн.
Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества председателя Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы, которая была уличена в незаконном обогащении на миллионы долларов. Об этом УНН пишет со ссылкой на постановление ВАКС.
Детали
Согласно постановлению суда, был наложен арест на денежные средства в сумме 93 тыс. долларов США и 2 тыс. евро, которые были найдены во время обыска в личном кабинете. Также был наложен арест на денежные средства на общую сумму 3 179 100 долларов США и 140 260 евро, а также 1,27 миллиона гривен, которые были изъяты по месту жительства.
Кроме того, был наложен арест на документы по проектированию строительства пяти домов, ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone 10, коробки с золотыми изделиями с белыми камнями, распечатанные декларации за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на Нацагентство по предотвращению коррупции, справки о выплате дивидендов, договоры купли-продажи земельных участков и техническую документацию на земельные участки ее мужа, брендовые украшения, медицинскую документацию и банковские карты.
Напомним
4 октября стало известно, что чиновницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов.
5 октября правоохранители задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.
7 октября Печерский суд Киева избрал меру пресечения для руководительницы областной МСЭК. Она взята под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.
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