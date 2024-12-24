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Студентов без защиты заставляют убирать побережье Черного моря от мазута

Студентов без защиты заставляют убирать побережье Черного моря от мазута

Киев  •  УНН

 • 4178 просмотра

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Оккупанты привлекают студентов для уборки мазута на побережье Черного моря после аварии двух российских танкеров. Опасные работы проводятся без защитного снаряжения, а на берегу находят мертвых краснокнижных китов.

россияне привлекают студентов с оккупированной территории без защиты для уборки мазута на побережье Черного моря после того, как волны разбили сразу два российских судна, одно из которых перевозило 4 тонны мазута. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

"Оккупанты свозят студентов с временно оккупированных территорий и краснодарского края для уборки побережья Черного моря от мазута. Опасная работа проводится без защитных костюмов и респираторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мазут, который отравляет воду и почву, опасен при контакте, но вместо организации надлежащей ликвидации враг апеллирует к "героизму". Кроме того, на побережье также находят мертвых азовок - китов, занесенных в Красную книгу. Студентов заставляют убирать мертвых животных, чтобы скрыть масштабы бедствия.

Авария российских танкеров вблизи Керченского пролива: у берегов рф гибнут дельфины23 дек. 2024, 18:32 • 24855 просмотров

Напомним

В Керченском проливе авария двух российских танкеров привела к гибели моряка, эвакуации 12 членов экипажа и разливу нефтепродуктов.

Авария российских танкеров в Керченском проливе вызвала образование мазутного пятна, которое уже поразило 160 км побережья рф. Экологи предостерегают, что загрязнение может добраться до украинских берегов и привести к массовой гибели морской фауны.

Впоследствии стало известно, что на Керченском полуострове обнаружен выброс мазута с потерпевших аварию танкеров "Волгонефть".

Из-за аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе в море попало большое количество мазута. Часть мазута уже достигла берегов рф в районе Анапы, но значительная часть осталась в затонувшем судне и продолжает вытекать в воду.

Павел Башинский

Павел Башинский

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