Страны Балтии, Скандинавии и Польша хотят запретить въезд в Шенген российским военным

Министры внутренних дел стран Балтии, Скандинавии и Польши согласовали совместное решение о запрете на въезд в Шенгенскую зону для граждан россии, участвовавших в войне против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Детали

Встреча состоялась в четверг в столице Эстонии - Таллинне. В ней приняли участие также еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель пограничной службы ЕС Frontex.

Итогом переговоров стало согласованное решение об ограничении въезда на территорию Европы для граждан рф, принимавших непосредственное участие в агрессии против Украины.

"Сотни тысяч граждан россии воевали против независимого европейского государства. Мы должны занять четкую позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в пределах Шенгенской зоны", – заявил министр внутренних дел Эстонии Игор Таро.

По его словам, ограничение коснется не только виз, но и других форм легализации присутствия в ЕС.

"Мы не будем выдавать им разрешения на проживание, мы не будем выдавать им визы, ведь все эти люди, которые там убивали и разрушали, представляют очень большую угрозу безопасности каждого из нас", – подчеркнул Таро.

Согласно принятому подходу, запрет будет оставаться в силе даже после завершения активной фазы боевых действий в Украине.

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