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Країни Балтії, Скандинавії та Польща хочуть заборонити в'їзд до Шенгену російським військовим

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Міністри країн Балтії, Скандинавії та Польщі узгодили заборону на в'їзд до Шенгенської зони для громадян РФ, що брали участь у війні проти України. Обмеження стосуватимуться віз та дозволів на проживання і залишаться чинними навіть після завершення бойових дій.

Країни Балтії, Скандинавії та Польща хочуть заборонити в'їзд до Шенгену російським військовим

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Скандинавії та Польщі узгодили спільне рішення про заборону на в’їзд до Шенгенської зони для громадян росії, які брали участь у війні проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.

Деталі

Зустріч відбулась у четвер у столиці Естонії - Таллінні. У ній взяли участь також єврокомісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер і представник прикордонної служби ЄС Frontex.

Підсумком перемовин стало погоджене рішення щодо обмеження в’їзду на територію Європи для громадян рф, які брали безпосередню участь в агресії проти України.

"Сотні тисяч громадян росії воювали проти незалежної європейської держави. Ми повинні зайняти чітку позицію, що ці люди не зможуть вільно подорожувати в межах Шенгенської зони", – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

За його словами, обмеження стосуватиметься не лише віз, а й інших форм легалізації присутності в ЄС.

"Ми не будемо видавати їм дозволи на проживання, ми не будемо видавати їм візи, адже всі ці люди, які там вбивали та руйнували, становлять дуже велику загрозу для безпеки кожного з нас", – наголосив Таро.

Згідно з ухваленим підходом, заборона залишатиметься чинною навіть після завершення активної фази бойових дій в Україні.

У ЄС погодили нові правила для призупинення безвізу, Ізраїль може опинитися під ударом - Euronews18.06.25, 14:31 • 3530 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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Європейський Союз
Таллінн
Україна
Польща
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