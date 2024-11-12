"Stop russia": украинские активисты сорвали выступление Навальной на конференции в Лиссабоне
Киев • УНН
Во время выступления вдовы Алексея Навального на технологической конференции Web Summit украинские активисты устроили протест. Участники скандировали антироссийские лозунги и включили сирену воздушной тревоги.
Украинские активисты сорвали выступление вдовы российского оппозиционера Алексея Навального - Юлии на технологической конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне. Об этом сообщила маркетолог и блогер Кристина Жук в соцсетях, передает УНН.
"Выступление навальной на вебсаммите сорвали, спасибо всем украинцам, кто присоединился к акции. На сцену вышла украинка, наш голос услышали. Граждане страны 404 (рф - ред.) должны знать, что их такое ждет в любом уголке мира", - подписала видео Жук в сети Х.
На одном из видео слышно, как во время выступления Навальной звучит воздушная тревога. На другом видео украинские активисты кричат лозунги "Stop russia" и "Stop the War".
Добавим
Конференция Web Summit одна из самых известных в мире, а некоторые ее даже называют "место, где рождается будущее". Ежегодно здесь собирается более 70 тысяч посетителей, среди которых: разработчики, предприниматели, инвесторы.
В этом году Web Summit 2024 проходит в Лиссабоне, Португалия, с 11 по 14 ноября. Запланированы выступления более 1000 спикеров, среди которых будут и представители таких известных компаний как: Microsoft, Etsy, Meta, Picsart и многие другие.
Украинская делегация тоже примет участие в этой конференции. Такое мероприятие станет возможностью продемонстрировать свои инновационные разработки крупным технологическим компаниям, заключить выгодные контракты и привлечь инвестиции. В состав украинской делегации войдут 24 стартапа.
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Дочь российского политика Алексея Навального Дарья работала в предвыборном штабе кандидата в президенты США от Демпартии, действующего вице-президента Камалы Харрис.
По официальной версии российских властей, Навальный умер в возрасте 47 лет в колонии в феврале этого года. В августе следователи официально подтвердили, что Навальный умер от "комбинированного заболевания" и "аритмии". Вдова политика опровергает официальную версию и считает, что его убили, а доказательства пытаются скрыть.
В сентябре The Insider получил доступ к секретным документам, связанным со смертью Навального. Среди них якобы обнаружили информацию, что перед смертью у него были симптомы отравления.