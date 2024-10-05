Стефанишина к политическим партиям со всей Европы: самый удачный способ достичь мира - украинская формула мира

На сегодня самый удачный способ достичь восстановления мира - украинская Формула мира. Об этом заявила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Министр юстиции Ольга Стефанишина во время выступления на Конгрессе Альянса либералов и демократов за Европу, передает УНН.

В онлайн обращении к участникам Конгресса Стефанишина поблагодарила европейскую либеральную семью за поддержку Украины в противостоянии агрессору и в получении полноправного членства в ЕС.

«Солидарность в предоставлении военной, экономической и гуманитарной поддержки нашей стране сейчас важна как никогда. Она необходима для прекращения этой несправедливой войны и уничтожения Украины, а также восстановления мира во всей Европе», - подчеркнула вице-премьер.

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В то же время Стефанишина подчеркнула, что на сегодня самый удачный способ достичь этого является Формула Мира Президента Владимира Зеленского:

«Она четко направлена на восстановление ядерной безопасности, прекращение использования энергии как оружия, обеспечение продовольственной безопасности и возвращение домой военнопленных. Речь идет о соблюдении права на территориальную целостность и свободу, прекращении оккупации и привлечении к ответственности виновных в преступлениях. Речь идет о прекращении страданий, и каждый из вас может внести свой вклад в установление мира».

В частности Стефанишина отметила резолюцию о предоставлении Украине разрешения осуществлять удары дальнобойным оружием по территории России. Также, летом, партия приняла резолюцию о безоговорочной поддержке Украины, в которой среди прочего говорится о том, что Формула Мира - единственный путь для справедливого завершения войны и победой над агрессором.

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