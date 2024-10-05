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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  113170 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  124002 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  124946 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  124836 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  109090 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стефанишина к политическим партиям со всей Европы: самый удачный способ достичь мира - украинская формула мира

Стефанишина к политическим партиям со всей Европы: самый удачный способ достичь мира - украинская формула мира

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 12:11  •  9493 просмотра

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Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что украинская Формула мира является самым удачным способом достичь восстановления мира. Она поблагодарила европейскую либеральную семью за поддержку Украины в противостоянии агрессору.

На сегодня самый удачный способ достичь восстановления мира - украинская Формула мира. Об этом заявила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Министр юстиции Ольга Стефанишина во время выступления на Конгрессе Альянса либералов и демократов за Европу, передает УНН.

В онлайн обращении к участникам Конгресса Стефанишина поблагодарила европейскую либеральную семью за поддержку Украины в противостоянии агрессору и в получении полноправного членства в ЕС.

«Солидарность в предоставлении военной, экономической и гуманитарной поддержки нашей стране сейчас важна как никогда. Она необходима для прекращения этой несправедливой войны и уничтожения Украины, а также восстановления мира во всей Европе», - подчеркнула вице-премьер.

Альтернативные планы мира дают Путину пространство для продолжения войны - Зеленский25 сентября 2024, 14:41 • 14132 просмотра

В то же время Стефанишина подчеркнула, что на сегодня самый удачный способ достичь этого является Формула Мира Президента Владимира Зеленского:

«Она четко направлена на восстановление ядерной безопасности, прекращение использования энергии как оружия, обеспечение продовольственной безопасности и возвращение домой военнопленных. Речь идет о соблюдении права на территориальную целостность и свободу, прекращении оккупации и привлечении к ответственности виновных в преступлениях. Речь идет о прекращении страданий, и каждый из вас может внести свой вклад в установление мира».

В частности Стефанишина отметила резолюцию о предоставлении Украине разрешения осуществлять удары дальнобойным оружием по территории России. Также, летом, партия приняла резолюцию о безоговорочной поддержке Украины, в которой среди прочего говорится о том, что Формула Мира - единственный путь для справедливого завершения войны и победой над агрессором.

Справка

Партия Альянс либералов и демократов за Европу объединяет политические партии со всей Европы и реформирует их, работая с ними на основе своих демократических и реформаторских идеалов в политических вопросах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина