Стефанішина до політичних партій з усієї Європи: найвдаліший спосіб досягти миру - українська формула миру
Київ • УНН
Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що українська Формула миру є найвдалішим способом досягти відновлення миру. Вона подякувала європейській ліберальній сім'ї за підтримку України у протистоянні агресору.
На сьогодні найвдаліший спосіб досягти відновлення миру є українська Формула миру. Про це заявила Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час виступу на Конгресі Альянсу лібералів і демократів за Європу, передає УНН.
В онлайн зверненні до учасників Конгресу Стефанішина подякувала європейській ліберальній сімʼї за підтримку України у протистоянні агресору та у набутті повноправного членства в ЄС.
"Солідарність у наданні військової, економічної та гуманітарної підтримки нашій країні зараз є важливою як ніколи. Вона необхідна для припинення цієї несправедливої війни та знищення України, а також відновлення миру у всій Європі", – наголосила Віцепремʼєрка.
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Водночас Стефанішина підкреслила, що на сьогодні найвдаліший спосіб досягти цього є Формула Миру Президента Володимира Зеленського:
"Вона чітко спрямована на відновлення ядерної безпеки, припинення використання енергії як зброї, гарантування продовольчої безпеки та повернення додому військовополонених. Йдеться про дотримання права на територіальну цілісність і свободу, припинення окупації та притягнення до відповідальності винних у злочинах. Йдеться про припинення страждань, і кожен з вас може зробити свій внесок у встановлення миру".
Зокрема Стефанішина відзначила резолюцію про надання Україні дозволу здійснювати удари далекобійною зброєю по території росії. Також, влітку, партія ухвалила резолюцію про беззаперечну підтримку України, у якій серед іншого йдеться про те, що Формула Миру — єдиний шлях для справедливого завершення війни і перемогою над агресором.
Довідка
Партія Альянс лібералів і демократів за Європу об’єднує політичні партії з усієї Європи та реформує їх, працюючи з ними на основі своїх демократичних і реформаторських ідеалів у політичних питаннях.