Стефанішина до політичних партій з усієї Європи: найвдаліший спосіб досягти миру - українська формула миру

ukenru
06:19 • 31090 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 79611 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 134446 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 181934 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 140397 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 126403 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 122879 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 159008 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76581 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84786 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
90 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 70033 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 62923 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 61181 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 61450 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 57588 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 35074 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 181934 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 159008 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 193249 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 527492 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 4297 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 15033 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 40476 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 39494 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 41292 перегляди
Актуальне
Стефанішина до політичних партій з усієї Європи: найвдаліший спосіб досягти миру - українська формула миру

Стефанішина до політичних партій з усієї Європи: найвдаліший спосіб досягти миру - українська формула миру

Київ • УНН

 • 53130 перегляди

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що українська Формула миру є найвдалішим способом досягти відновлення миру. Вона подякувала європейській ліберальній сім'ї за підтримку України у протистоянні агресору.

На сьогодні найвдаліший спосіб досягти відновлення миру є українська Формула миру. Про це заявила Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час виступу на Конгресі Альянсу лібералів і демократів за Європу, передає УНН.

В онлайн зверненні до учасників Конгресу Стефанішина подякувала європейській ліберальній сімʼї за підтримку України у протистоянні агресору та у набутті повноправного членства в ЄС.

"Солідарність у наданні військової, економічної та гуманітарної підтримки нашій країні зараз є важливою як ніколи. Вона необхідна для припинення цієї несправедливої війни та знищення України, а також відновлення миру у всій Європі", – наголосила Віцепремʼєрка.

Альтернативні плани миру дають путіну простір для продовження війни - Зеленський 25.09.24, 17:41 • 14498 переглядiв

Водночас Стефанішина підкреслила, що на сьогодні найвдаліший спосіб досягти цього є Формула Миру Президента Володимира Зеленського:

"Вона чітко спрямована на відновлення ядерної безпеки, припинення використання енергії як зброї, гарантування продовольчої безпеки та повернення додому військовополонених. Йдеться про дотримання права на територіальну цілісність і свободу, припинення окупації та притягнення до відповідальності винних у злочинах. Йдеться про припинення страждань, і кожен з вас може зробити свій внесок у встановлення миру".

Зокрема Стефанішина відзначила резолюцію про надання Україні дозволу здійснювати удари далекобійною зброєю по території росії. Також, влітку, партія ухвалила резолюцію про беззаперечну підтримку України, у якій серед іншого йдеться про те, що Формула Миру — єдиний шлях для справедливого завершення війни і перемогою над агресором.

Довідка

Партія Альянс лібералів і демократів за Європу об’єднує політичні партії з усієї Європи та реформує їх, працюючи з ними на основі своїх демократичних і реформаторських ідеалів у політичних питаннях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
olha-stefanyshynaОльга Стефанишина
yevropaЄвропа
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54