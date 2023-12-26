Старинный гравированный камень, найденный в Италии, может быть древнейшей картой звездного неба

Найденный неподалеку Триеста (Италия) круглый камень, датированный эпохой между 1800 г. до н. э. и 400 г. до н.э., представляет 29 гравюр на поверхности - они нанесены, по мнению ученых, не случайно, поскольку складываются в известные созвездия. Это и может быть самое старое изображение ночного неба, известное на сегодня, считают итальянские археологи.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Astronomische Nachrichten и Il Piccolo - Trieste.

Детали

На самом деле речь идет о двух круглых камнях. о двух круглых камнях, которые были найдены у входа в кастельере Рупинпикколо (Rupinpiccolo). Кастельере - это небольшое и старинное укрепленное поселение; такого типа "маленькие замки" получили распространение в Истрии (Хорватия) и на востоке Италии; их объединяют в так называемую кастельерскую археологическую культуру.

Два камня, диаметром около 50 см и глубиной 30 см, были найдены в старинном сооружении оборонного назначения, которое использовалось, как укрепление в период с 1800-1650 гг. до 400 г. до н.э.

Отмечается, что один из них, кроме круглого выреза, не имеет никаких других следов обработки, как полагают, изображает Солнце. Другой может быть самой древней небесной картой из когда-либо когда-либо обнаруженной.

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Находка ученых

Астроном из Инаф в Триесте Паоло Моларо и археолог из Университета Ка' Фоскари в Венеции и ИКТП Федерико Бернардини поняли это и изложили свою гипотезу в статье, опубликованной в прошлом месяце в Astronomische Nachrichten, старейшем астрономическом журнале, который до сих пор издается в мире.

Примерно два года назад со мной связался Федерико Бернардини, которого я не знал, и сказал мне, что ему нужен астроном - вспоминает Моларо в интервью.

Первой реакцией астронома было недоверие - он учитывал, что южная часть Скорпиона находится несколько выше горизонта в местных широтах.

Но потом, обнаружив, что прецессия равноденствия поднимает его примерно на 10-12 градусов и поразительное совпадение с созвездием, я начал изучать вопрос дальше... Так я определил Орион, Плеяды и, в глубине, Кассиопею - говорит астроном.

В целом Моларо и Бернардини идентифицировали 29 знаков: 24 с одной стороны камня и 5 с другой. Они распределены неравномерно, но все имеют общую ориентацию, будто их выгравировал один человек - это мог быть человек, вооруженный молотком и рудиментарным металлическим долотом с наконечником 6-7 мм, предполагают ученые.

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29 гравировок на камне

Что касается 29 знаков. Все они, кроме одного, совпадают со звездами Скорпиона, Ориона, Плеяд и, вероятно, - также учитывая пять знаков на обратной стороне камня - Кассиопеи. И это совпадение очень высокой статистической значимости, уточняют авторы. Отклонение от истинных позиций имеет порядок, что свидетельствует о незаурядной тщательности в выполнении.

29-й знак также мог оказаться там намеренно. Авторы предполагают, что злоумышленник мог на самом деле изображать сверхновую, или так называемую "неудачную сверхновую", то есть один из тех объектов, которые астронавты переходными: в определенный момент они появляются, а затем снова исчезают. Если это так, предполагают Моларо и Бернардини, то в этом месте неба сегодня может быть черная дыра. Так что, возможно, стоит попытаться обнаружить ее следы черной дыры.

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Самым древним изображением ночного неба, известным на сегодняшний день, вероятно, является диск Небра, бронзовый артефакт с золотыми аппликациями, обозначающими Солнце, Луну и Плеяды: он происходит из Германии и датируется примерно 1600 годом до н.э. Но это не настоящая карта: это скорее символическое изображение.

Если принять протоисторическую датировку артефакта, то относительно точное отображение звезд на камне из Рупинпикколо было бы по крайней мере на несколько веков раньше, заключают авторы исследования.

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