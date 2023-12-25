Санта Клаус летает под радаром ВВС США: уже известно о миллиардах подарков по всему миру

Каждый год аэрокосмическая оборона Северной Америки (NORAD) снова выходит на след Санта Клауса. Дети и взрослые взрослые могут следить за его путешествием: противовоздушная оборона имитирует маршрут полета Санта-Клауса с помощью красочной компьютерной анимации, а также информирует людей о маршруте путешествия Санты в социальных сетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВВС США.

Детали

Канадские и американские военные проводят ежегодную игру по наблюдению за полетом Санта-Клауса. Дети во всем мире могут следить за приходом Санта-Клауса, следя за его движением на веб-сайте или в приложении.

В Сочельник в Европе и в начало воскресенья в США трекер NORAD показал, что Санта доставил миллиарды подарков в разные страны мира.

Точное местонахождение Санты и счетчик подарков, обновляемый в режиме реального времени, можно найти на сайте NORAD.

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Справочно

Традиция зародилась в 1955 году, когда ребенок по ошибке позвонил в военное командование Колорадо с просьбой поговорить с Санта Клаусом - после того, как местная газета опубликовала объявление универмага с неправильно напечатанным номером телефона.

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Командующий ВВС Гарри Шоуп, который управлял телефонами в тот в тот сочельник, быстро понял ошибку и заверил ребенка, что он на самом деле Санта-Клаус.

Поскольку в ту ночь поступило больше звонков, командир Шоуп назначил дежурного офицера, который продолжал отвечать на телефонные звонки, положив начало традиции, которая перешла к NORAD, когда он был сформирован в 1958 году.

С тех пор каждый год агентство, которое обычно защищает и наблюдает за небом над Северной Америкой, спрашивает детей о нарушителе в красно-белом дымоходе и его непревзойденном графике доставки.

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