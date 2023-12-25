Санта Клаус летает под радаром ВВС США: уже известно о миллиардах подарков по всему миру

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
  •  52448 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
  •  89549 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
  •  114125 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок
22 декабря  •  106550 просмотра

Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  285416 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  240337 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  189616 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  180658 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  212561 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  212382 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  168878 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  151033 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  146643 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  133178 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  122228 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Санта Клаус летает под радаром ВВС США: уже известно о миллиардах подарков по всему миру

NORAD отслеживает путешествие Санты в канун Рождества, показывая миллиарды подарков, доставленных по всему миру с помощью анимации.

Культура •   •  5035 просмотра
Санта Клаус летает под радаром ВВС США: уже известно о миллиардах подарков по всему миру

Заявление о якобы готовности рф к прекращению огня могло быть сделано, чтобы помешать западной помощи Украине - Центр противодействия дезинформации

Украина считает, что заявление россии о якобы готовности по прекращению огня направлено на прекращение военной помощи Украине со стороны Запада и может повысить рейтинги Трампа.

Война •   •  12217 просмотра
Заявление о якобы готовности рф к прекращению огня могло быть сделано, чтобы помешать западной помощи Украине - Центр противодействия дезинформации

В оккупированном Крыму среди российских военных заметили наемника из Сербии - АТЕШ

Украинские партизаны сообщают о прибытии в оккупированный Крым новой партии российских новобранцев из Амурской области, среди которых заметили наемника из Сербии.

Война •   •  13352 просмотра
В оккупированном Крыму среди российских военных заметили наемника из Сербии - АТЕШ

Структурный маяк МВФ: правительство одобрило дорожную карту реформы управления публичными инвестициями

Правительство Украины утвердило дорожную карту реформирования системы управления государственными инвестициями.

Экономика •   •  13581 просмотра
Структурный маяк МВФ: правительство одобрило дорожную карту реформы управления публичными инвестициями

Фиктивные справки и псевдо водители-дальнобойщики: СБУ ликвидировала три схемы выезда уклонистов за границу

Служба безопасности Украины задержала лиц, в том числе военного чиновника и хирурга, за незаконную помощь мужчинам призывного возраста в выезде за границу.

Криминал и ЧП •   •  10535 просмотра
Фиктивные справки и псевдо водители-дальнобойщики: СБУ ликвидировала три схемы выезда уклонистов за границу

Премьер Армении Пашинян отправился в россию с двухдневным визитом: примет участие в неформальном саммите СНГ

Премьер-министр Армении Пашинян отбыл с двухдневным визитом в Россию.

Новости Мира •   •  14914 просмотра
Премьер Армении Пашинян отправился в россию с двухдневным визитом: примет участие в неформальном саммите СНГ

В Беларуси за год задержали 125 человек, которые вернулись из-за границы

Беларусь задержала 125 граждан, которые возвращались из-за границы, преимущественно из Литвы, часто за "экстремистские материалы" после телефонных проверок властями. Правозащитники считают, что реальная цифра выше.

Новости Мира •   •  13453 просмотра
В Беларуси за год задержали 125 человек, которые вернулись из-за границы

В россии снова "заочно арестовали" Буданова

Кирилл Буданов, глава украинской разведки, был снова "заочно арестован" судом рф по якобы обвинению в 104 преступлениях.

Война •   •  15916 просмотра
В россии снова "заочно арестовали" Буданова

путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР

путин стремится к быстрому завершению войны на своих условиях, тогда как Украина настаивает на территориальной целостности и наказании виновных.

Война •   •  14308 просмотра
путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР

Экс-главу "Реал Банка" приговорили к 11 годам с конфискацией имущества

Экс-глава правления "Реал Банка" признан виновным в отмывании средств и приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 12 750 грн с конфискацией имущества. Суд также постановил взыскать более 508 миллионов гривен, как возмещение убытков.

Криминал и ЧП •   •  11256 просмотра
Экс-главу "Реал Банка" приговорили к 11 годам с конфискацией имущества