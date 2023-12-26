"Традиции щедрого вечера Украины" пополнили список нематериального культурного наследия страны

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
  •  110581 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
  •  111324 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  238128 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
  •  111814 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  117295 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  133661 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  130924 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

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"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  175450 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  343618 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

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Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  255720 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  197971 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

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Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  185356 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

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"Традиции щедрого вечера Украины" пополнили список нематериального культурного наследия страны

Украина внесла "Традиции Щедрого вечера" в Национальный перечень нематериального культурного наследия, подчеркивая значение традиции в формировании национальной идентичности.

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"Традиции щедрого вечера Украины" пополнили список нематериального культурного наследия страны

Марьинки больше нет: Залужный заявил, что Силы обороны отошли на окраины

По словам Главнокомандующего ВСУ, Марьинка держалась почти два года. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта.

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На Днепропетровщине силы ПВО сбили две российские ракеты

Украинские войска сбили две российские ракеты Х-59 в Днепропетровской области.

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На Днепропетровщине силы ПВО сбили две российские ракеты

Россияне обстреляли центр Херсона: ранен 56-летний мужчина

Российские войска обстреляли центральный район Херсона, ранив 56-летнего мужчину.

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Россияне обстреляли центр Херсона: ранен 56-летний мужчина

На трассе Николаев-Одесса столкнулись две фуры и легковушка: организовано реверсивное движение

ДТП на трассе М-14 Одесса-Мелитополь с участием грузовиков и легкового автомобиля, что привело к перебоям в движении; введено реверсное движение.

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Источники УНН сообщили, что Кирилл Кернес регулярно ездит на встречи с пророссийским политиком Евгением Мураевым в Вену. Последнего, напомним, по информации британской разведки, россия планировала назначить гауляйтером Украины, когда "возьмет Киев за три дня".

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

После уничтожения российского "Новочеркасска" в Феодосии враг усилил проверки на улицах - Центр нацсопротивления

Украинские силы уничтожили российский корабль "Новочеркасск", что привело к усилению уличных проверок россиян в Феодосии.

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После уничтожения российского "Новочеркасска" в Феодосии враг усилил проверки на улицах - Центр нацсопротивления

Пригодность или непригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Залужный отмечает, что пригодность к военной службе определяет военная комиссия, а не статус инвалидности. Вооруженные силы стремятся набирать только тех, кто физически способен воевать.

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Пригодность или непригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности - Залужный

В ВС ВСУ сообщили о ракетах в направлении Днепра

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о ракетной угрозе в Днепре, зафиксирована активность вражеской авиации, выпущено две ракеты.

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В ВС ВСУ сообщили о ракетах в направлении Днепра

В следующем месяце в Украине стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы в 2024 году

Украина опубликовала первые лоты для аукциона по промышленному вылову рыбы в системе Prozorro. Продажи, ориентированные на районы Дуная и Днестра, со сроком подачи заявок до 3 января 2024 года.

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В следующем месяце в Украине стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы в 2024 году