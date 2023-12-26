"Традиции щедрого вечера Украины" пополнили список нематериального культурного наследия страны

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в Национальный перечень нематериального культурного наследия "Традиции щедрого вечера Украины", передает УНН.

Как отметил в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, традиция Щедрого вечера - одна из тех, которые формируют идентичность нашего народа.

"Традиция щедрования жива: она прошла нелегкие испытания в нашей истории и сохранилась благодаря ее носителям, благодаря тем, кто ее популяризировал в разные времена. В то же время мы имеем тысячи примеров, когда национальное культурное наследие вдохновляло художников на создание современных произведений с этническими мотивами. Одним из самых ярких таких проявлений является "Щедрик" Николая Леонтовича", - отметил Ростислав Карандеев.

Ранее Министерство уже включило в Национальный перечень 88 элементов, среди которых есть и те, что касаются новогоднего цикла празднований.

Инициативу представления подала Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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