150 евро за маску стоимостью миллионы: пожилые супруги не смогли оценить истинную ценность произведения искусства

Суд французского города Алес города Алес признал действительным аукцион по продаже редкой африканской скульптурной маски за 4 маски за 4,2 миллиона евро, которую изначально купил за 150 евро торговец секонд-хендом у пожилых супругов. Об этом пишет УНН со ссылкой на BFMTV и BBC.

Детали

Во Франции завершился судебный процесс в отношении ценной деревянной маски из Габона: торговцу секонд-хендом разрешили оставить средства, вырученные от продажи артефакта. Суд установил, что первоначальные владельцы маски, - 88-летний служащий на пенсии и его 81-летняя жена - обратилась к торговцу секонд-хендом, чтобы избавиться от старых вещей, накопленных в их втором доме в департаменте Гард, однако "не проявили никакого усердия в оценке справедливой исторической и художественной стоимости имущества".

Они продали их дилеру за 150 евро, а тот продал редкую маску за 4,2 миллиона евро.

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Справка

В данном случае идет речь о маске Нгил, которая изготовлена народом Фанг из Габона. Ее носили члены тайного общества Нгил, - считается, что они странствовали по деревням в поисках нарушителей порядка, в том числе вероятных колдунов. Это чрезвычайно редкая резьба по дереву 19-го века - в мире осталось только около десяти подобных масок.

При неизвестных обстоятельствах это произведение было приобретено Рене-Виктором Эдвардом Морисом Фурнье, бывшим французским колониальным губернатором в Африке и дедушкой предыдущего владельца.

Наконец, маска Нгил оказалась среди казалось бы, ничего не стоящих предметов, и была продана за 150 евро в сентябре 2021 года, вместе с копьями, ножом для обрезания, мехами и музыкальными инструментами.

Во время распродажи африканских предметов искусства дилер секонд-хенда связался с аукционным домом в Монпелье, который, проведя детальный анализ маски "Фанг" 19-го века, оценил ее стоимость в пределах от 300 000 до 400 000 евро. Первые оценки, которые запросил дилер секонд-хенда, составляли от 100 до 600 евро.

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Пенсионеры подали жалобу на перекупщика, утверждая, что их ввели в заблуждение относительно стоимости предмета. Интересно, что сам дилер отрицал, что знал о ценности маски, - он заявил, что продемонстрировал добрую волю, предложив супругам первоначальную стоимость маски, около 300 000 евро. Адвокат торговца утверждал, что супруги не исследовали истинную стоимость предмета перед продажей.

Когда у вас дома есть такая вещь, вы должны быть более дотошными, прежде чем отдать ее - сказала адвокат дилера, Патрисия Пижо французским СМИ.

В конце концов, суд города Алес вынес решение в пользу дилера. Судья заявил, что супруги не проявили должной осмотрительности в оценке "исторической и художественной" ценности маски.

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