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150 евро за маску стоимостью миллионы: пожилые супруги не смогли оценить истинную ценность произведения искусства

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 22:45  •  21188 просмотра

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Французский суд поддержал продажу редкой африканской маски за 4,2 миллиона евро, которую пожилая пара продала за 150 евро, сославшись на то, что супруги не проявили должной осмотрительности при оценке артефакта.

Суд французского города Алес города Алес признал действительным аукцион по продаже редкой африканской скульптурной маски за 4 маски за 4,2 миллиона евро, которую изначально купил за 150 евро торговец секонд-хендом у пожилых супругов. Об этом пишет УНН со ссылкой на BFMTV и BBC.

Детали

Во Франции завершился судебный процесс в отношении ценной деревянной маски из Габона: торговцу секонд-хендом разрешили оставить средства, вырученные от продажи артефакта. Суд установил, что первоначальные владельцы маски, - 88-летний служащий на пенсии и его 81-летняя жена - обратилась к торговцу секонд-хендом, чтобы избавиться от старых вещей, накопленных в их втором доме в департаменте Гард, однако "не проявили никакого усердия в оценке справедливой исторической и художественной стоимости имущества".

Они продали их дилеру за 150 евро, а тот продал редкую маску за 4,2 миллиона евро.

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Справка

В данном случае идет речь о маске Нгил, которая изготовлена народом Фанг из Габона. Ее носили члены тайного общества Нгил, - считается, что они странствовали по деревням в поисках нарушителей порядка, в том числе вероятных колдунов. Это чрезвычайно редкая резьба по дереву 19-го века - в мире осталось только около десяти подобных масок.

При неизвестных обстоятельствах это произведение было приобретено Рене-Виктором Эдвардом Морисом Фурнье, бывшим французским колониальным губернатором в Африке и дедушкой предыдущего владельца.

Наконец, маска Нгил оказалась среди казалось бы, ничего не стоящих предметов, и была продана за 150 евро в сентябре 2021 года, вместе с копьями, ножом для обрезания, мехами и музыкальными инструментами.

Во время распродажи африканских предметов искусства дилер секонд-хенда связался с аукционным домом в Монпелье, который, проведя детальный анализ маски "Фанг" 19-го века, оценил ее стоимость в пределах от 300 000 до 400 000 евро. Первые оценки, которые запросил дилер секонд-хенда, составляли от 100 до 600 евро.

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Пенсионеры подали жалобу на перекупщика, утверждая, что их ввели в заблуждение относительно стоимости предмета. Интересно, что сам дилер отрицал, что знал о ценности маски, - он заявил, что продемонстрировал добрую волю, предложив супругам первоначальную стоимость маски, около 300 000 евро.  Адвокат торговца утверждал, что супруги не исследовали истинную стоимость предмета перед продажей.

Когда у вас дома есть такая вещь, вы должны быть более дотошными, прежде чем отдать ее

- сказала адвокат дилера, Патрисия Пижо французским СМИ.

В конце концов, суд города Алес вынес решение в пользу дилера. Судья заявил, что супруги не проявили должной осмотрительности в оценке "исторической и художественной" ценности маски.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

УНН Lite
150 євро за маску вартістю мільйони: літнє подружжя не змогло оцінити справжню цінність твору мистецтва
150 euros for a mask worth millions: an elderly couple failed to appreciate the true value of a work of art
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150 евро за маску стоимостью миллионы: пожилые супруги не смогли оценить истинную ценность произведения искусства

Французский суд поддержал продажу редкой африканской маски за 4,2 миллиона евро, которую пожилая пара продала за 150 евро, сославшись на то, что супруги не проявили должной осмотрительности при оценке артефакта.

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