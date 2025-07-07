Стала известна дата инаугурации новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Решение приостановить поставки оружия Украине принято в рамках стандартной проверки Пентагоном всей военной помощи - Белый дом
19:54 • 1910 просмотра
Решение приостановить поставки оружия Украине принято в рамках стандартной проверки Пентагоном всей военной помощи - Белый дом
17:19 • 14345 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 42020 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 73102 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 84624 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 98014 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 173159 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 66882 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 84105 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 138029 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.3м/с
51%
743мм
Популярные новости
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 86649 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 80188 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 56065 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 65662 просмотра
Саммит БРИКС-2025 в Бразилии стал провалом для путина: детали от СНБО17:57 • 6660 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 65727 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 56132 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 80252 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 86711 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 173159 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Рустем Умеров
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Рим
Львов
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 89626 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 279537 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 121586 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 239766 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 263230 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Сухой Су-27
Truth Social
MIM-104 Patriot
Северный поток — 2

Стала известна дата инаугурации новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого

Киев • УНН

 • 395 просмотра

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа после принесения присяги на заседании Сейма. Председатель Сейма Шимон Головня подписал постановление о созыве парламента для этого события.

Стала известна дата инаугурации новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа после принесения присяги на заседании Сейма. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы канцелярии парламента Польши в соцсети Х.

Детали

Отмечается, что председатель Сейма Шимон Головня в понедельник, 7 июля, подписал постановление о созыве парламента "для принесения присяги новоизбранным президентом Республики Польша".

Национальное собрание состоится в зале заседаний Сейма 6 августа этого года в 10:00

- говорится в сообщении.  

Напомним

Верховный суд Польши подтвердил победу Кароля Навроцкого на президентских выборах, несмотря на споры и многочисленные жалобы. Решение открывает путь для Навроцкого к принесению присяги и вступлению в должность.

Новый президент Польши Навроцкий пообещал встретиться с Зеленским01.07.25, 13:20 • 1506 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Кароль Навроцкий
Польша
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9