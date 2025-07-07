Стала известна дата инаугурации новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа после принесения присяги на заседании Сейма. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы канцелярии парламента Польши в соцсети Х.

Детали

Отмечается, что председатель Сейма Шимон Головня в понедельник, 7 июля, подписал постановление о созыве парламента "для принесения присяги новоизбранным президентом Республики Польша".

Национальное собрание состоится в зале заседаний Сейма 6 августа этого года в 10:00 - говорится в сообщении.

Напомним

Верховный суд Польши подтвердил победу Кароля Навроцкого на президентских выборах, несмотря на споры и многочисленные жалобы. Решение открывает путь для Навроцкого к принесению присяги и вступлению в должность.

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