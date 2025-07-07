Стала відома дата інавгурації новообраного президента Польщі Кароля Навроцького

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги на засіданні Сейму. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення пресслужби канцелярії парламенту Польщі у соцмережі Х.

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Зазначається, що голова Сейму Шимон Головня у понеділок, 7 липня, підписав постанову про скликання парламенту "для складання присяги новообраним президентом Республіки Польща".

Національні збори відбудуться в залі засідань Сейму 6 серпня цього року о 10:00 - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах, незважаючи на суперечки та численні скарги. Рішення відкриває шлях для Навроцького до складання присяги та вступу на посаду.

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