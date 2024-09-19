США ввели новые персональные санкции из-за репрессий в Иране

Соединенные Штаты Америки 18 сентября ввели новые санкции против 12 человек, которые, по мнению США, связаны с "продолжающимися жестокими репрессиями" в Иране и за его пределами, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Министерство финансов США и Государственный департамент отметили, что санкции были введены через два года после смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла во время пребывания под стражей в полиции, а также после подавления протестов, произошедших после гибели женщины.

После "бессмысленного убийства Амини под стражей так называемой полиции морали Ирана" иранский режим "продолжает систематически нарушать права человека" иранцев, заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит, заявил что, несмотря на мирные призывы иранского народа к реформам, лидеры Ирана "удвоили тактику насилия и принуждения, которая уже давно применяется режимом".

Санкции направлены против членов Корпуса стражей исламской революции, сотрудников иранских тюрем, "а также лиц, ответственных за смертоносные операции за рубежом", говорится в заявлении министерства финансов.

Среди 12 человек, на которых распространяются новые санкции, - Хамид Хоррамдель, который служит командиром Корпуса стражей исламской революции в провинции Кохгилуйе и Бойе-Ахмад, который, по словам Министерства финансов, подавлял демонстрации в 2019 и 2022 годах, арестовывал и задерживал протестующих.

Санкции замораживают любые активы этих лиц в американской юрисдикции и запрещают американским гражданам иметь с ними дело.

Напомним

В сентябре прошлого года 22-летняя Махса Амини была задержана полицией морали по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Из полицейского участка Амини отвезли в больницу, где она через несколько дней умерла. Протестующие считают, что причиной ее смерти стало избиение сотрудниками силовых структур.

Вскоре после этого в Иране начались уличные протесты. Люди выступали с лозунгами против полицейского насилия, против борьбы иранских властей с инакомыслием, за демократизацию страны и за свержение власти аятоллы Али Хаменеи.

Протесты жестоко подавлялись. По данным правозащитников, за время массовых акций более 600 демонстрантов были убиты, около 20 тысяч человек были заключены в тюрьму. Также были казни.

С начала 2023 года в Иране было казнено 423 человека, хотя предполагается, что фактическая цифра может быть значительно выше. Уровень казней в Иране резко возрос на фоне широкомасштабных протестов после смерти Махсы Амини.