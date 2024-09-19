США ввели новые персональные санкции из-за репрессий в Иране

ukenru
Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
  •  104568 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Эксклюзив
«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
  •  110886 просмотра

«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине

Эксклюзив
"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
  •  113279 просмотра

"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат

Эксклюзив
Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы
  •  113942 просмотра

Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы

Эксклюзив
Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года
  •  105743 просмотра

Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года

Эксклюзив
Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин
  •  104655 просмотра

Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин

Эксклюзив
Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных
  •  107327 просмотра

Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных

Эксклюзив
«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу
17 сентября 2024, 15:32  •  116330 просмотра

«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

Эксклюзив
Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз
17 сентября 2024, 12:05  •  124866 просмотра

Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз

Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
17 сентября 2024, 07:57  •  126646 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН: СМИ назвали новую дату

Выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН: СМИ назвали новую дату

  •  34930 просмотра
В Луцке задержали 22-летнего мужчину, который отказался предоставить документы ТЦК и полиции: расследованием занялось ГБР

В Луцке задержали 22-летнего мужчину, который отказался предоставить документы ТЦК и полиции: расследованием занялось ГБР

  •  19064 просмотра
Фильм "русские на войне" хотят показать на фестивале в Цюрихе. В МИД Украины выразили возмущение

Фильм "русские на войне" хотят показать на фестивале в Цюрихе. В МИД Украины выразили возмущение

  •  35804 просмотра
Глава МИД Украины предложил Словакии подписать соглашение по безопасности

Глава МИД Украины предложил Словакии подписать соглашение по безопасности

  •  47443 просмотра
«На страже Святой Софии": Музей истории города Киева представил масштабный мультимедийный выставочный проект

«На страже Святой Софии": Музей истории города Киева представил масштабный мультимедийный выставочный проект

  •  33259 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  104516 просмотра
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

17 сентября 2024, 11:59  •  143323 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

17 сентября 2024, 10:52  •  142128 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

17 сентября 2024, 06:18  •  155477 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  221354 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

  •  12686 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

  •  12567 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

  •  13291 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

  •  13002 просмотра
Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

  •  13317 просмотра
Актуальное
США ввели новые персональные санкции из-за репрессий в Иране

США ввели новые персональные санкции из-за репрессий в Иране

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 04:20  •  7134 просмотра

Read in English

США ввели санкции против 12 человек, связанных с репрессиями в Иране, через два года после смерти Махсы Амини. Санкции направлены на членов КСИР, сотрудников тюрем и лиц, ответственных за операции за рубежом.

Соединенные Штаты Америки 18 сентября ввели новые санкции против 12 человек, которые, по мнению США, связаны с "продолжающимися жестокими репрессиями" в Иране и за его пределами, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Министерство финансов США и Государственный департамент отметили, что санкции были введены через два года после смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла во время пребывания под стражей в полиции, а также после подавления протестов, произошедших после гибели женщины.

После "бессмысленного убийства Амини под стражей так называемой полиции морали Ирана" иранский режим "продолжает систематически нарушать права человека" иранцев, заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит, заявил что, несмотря на мирные призывы иранского народа к реформам, лидеры Ирана "удвоили тактику насилия и принуждения, которая уже давно применяется режимом".

Санкции направлены против членов Корпуса стражей исламской революции, сотрудников иранских тюрем, "а также лиц, ответственных за смертоносные операции за рубежом", говорится в заявлении министерства финансов.

Среди 12 человек, на которых распространяются новые санкции, - Хамид Хоррамдель, который служит командиром Корпуса стражей исламской революции в провинции Кохгилуйе и Бойе-Ахмад, который, по словам Министерства финансов, подавлял демонстрации в 2019 и 2022 годах, арестовывал и задерживал протестующих.

Санкции замораживают любые активы этих лиц в американской юрисдикции и запрещают американским гражданам иметь с ними дело.

Напомним

В сентябре прошлого года 22-летняя Махса Амини была задержана полицией морали по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Из полицейского участка Амини отвезли в больницу, где она через несколько дней умерла. Протестующие считают, что причиной ее смерти стало избиение сотрудниками силовых структур.

Вскоре после этого в Иране начались уличные протесты. Люди выступали с лозунгами против полицейского насилия, против борьбы иранских властей с инакомыслием, за демократизацию страны и за свержение власти аятоллы Али Хаменеи.

Протесты жестоко подавлялись. По данным правозащитников, за время массовых акций более 600 демонстрантов были убиты, около 20 тысяч человек были заключены в тюрьму. Также были казни.

С начала 2023 года в Иране было казнено 423 человека, хотя предполагается, что фактическая цифра может быть значительно выше. Уровень казней в Иране резко возрос на фоне широкомасштабных протестов после смерти Махсы Амини.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
ali-khameneiАли Хаменеи
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
iranИран