США запровадили нові персональні санкції через репресії в Ірані

Сполучені Штати Америки 18 вересня запровадили нові санкції проти 12 осіб, які, на думку США, повʼязані з "триваючими жорстокими репресіями" в Ірані та за його межами, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Міністерство фінансів США і Державний департамент відзначили, що санкції були запроваджені через два роки після смерті 22-річної Магси Аміні, яка померла під час перебування під вартою в поліції, а також після придушення протестів, що відбулися після загибелі жінки.

Після "безглуздого вбивства Аміні під вартою так званої поліції моралі Ірану" іранський режим "продовжує систематично порушувати права людини" іранців, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Виконувач обовʼязків заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Сміт, заявив що, незважаючи на мирні заклики іранського народу до реформ, лідери Ірану "подвоїли тактику насильства і примусу, яка вже давно застосовується режимом".

Санкції спрямовані проти членів Корпусу вартових ісламської революції, співробітників іранських вʼязниць, "а також осіб, відповідальних за смертоносні операції за кордоном", йдеться в заяві міністерства фінансів.

Серед 12 осіб, на яких поширюються нові санкції, – Хамід Хоррамдель, який служить командиром Корпусу вартових ісламської революції у провінції Кохгілуйє і Бойє-Ахмад, який, за словами Міністерства фінансів, придушував демонстрації у 2019 і 2022 роках, заарештовував і затримував протестувальників.

Санкції заморожують будь-які активи цих осіб в американській юрисдикції і забороняють американським громадянам мати з ними справу.

Нагадаємо

У вересні минулого року 22-річна Магса Аміні була затримана поліцією моралі за обвинуваченням у неправильному носінні хіджабу. З поліцейської дільниці Аміні відвезли до лікарні, де вона за кілька днів померла. Протестувальники вважають, що причиною її смерті стало побиття співробітниками силових структур.

Незабаром після цього в Ірані розпочалися вуличні протести. Люди виступали з гаслами проти поліцейського насильства, проти боротьби іранської влади з інакодумством, за демократизацію країни і за повалення влади аятоли Алі Хаменеї.

Протести жорстоко придушувалися. За даними правозахисників, за час масових акцій понад 600 демонстрантів було вбито, близько 20 тисяч людей ув’язнили. Також були страти.

З початку 2023 року в Ірані було страчено 423 особи, хоча припускається, що фактична цифра може бути значно вищою. Рівень страт в Ірані різко зріс на тлі широкомасштабних протестів після смерті Магси Аміні.