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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США столкнулись с преградами в попытке увеличить производство ракет для ЗРК Patriot на заводах в Японии - СМИ

Киев  •  УНН

20 июля 2024, 15:10  •  1503 просмотра

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План США увеличить производство ракет Patriot в Японии откладывается из-за недостатка систем самонаведения от Boeing. Mitsubishi Heavy Industries могла бы удвоить производство, но нуждается в дополнительных компонентах и расширении мощностей.

План США использовать японские заводы для увеличения производства ракет ПВО Patriot откладывается из-за нехватки систем самонаведения ракет, которые изготавливаются компанией Boeing. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как рассказали источники издания, план США использовать японские заводы для увеличения производства ракет ПВО Patriot, которые используются Украиной для защиты от атак россии, откладывается из-за нехватки критически важного компонента, который изготавливается компанией Boeing. Речь идет о системах самонаведения ракет.

Отмечается, что японская компания Mitsubishi Heavy Industries уже производит около 30 ракет ежегодно по лицензии оборонного подрядчика Lockheed Martin и могла бы увеличить это количество до 60.

"Соединенные Штаты надеются как можно быстрее увеличить производство примерно с 500 в год до более 750 в год во всем мире. Но никакое расширение в Японии не будет возможным без дополнительных поставок систем самонаведения ракет, которые направляют их на последних этапах полета. Может пройти несколько лет, прежде чем Mitsubishi Heavy Industries сможет увеличить сможет увеличить объемы производства", - говорят источники издания.

Как отмечает издание, даже при наличии достаточного количества систем самонаведения японской компании также пришлось бы увеличить производственные мощности. Правительство Японии в 2022 году заявило, что готово оказать финансовую помощь оборонным компаниям, которые хотят расширить производство. Но речь идет о помощи для предприятий, которые работают на нужды самой Японии, а не на экспорт.

Также издание отмечает, что министры иностранных дел и обороны Японии и Соединенных Штатов собираются встретиться в Токио в этом месяце для переговоров, которые, как ожидается, будут включать углубление промышленного сотрудничества в области обороны.

Напомним

В рамках последнего пакета военной помощи Украине, который президент США объявил на полях саммита НАТО, Вашингтон передал Украине батарею ЗРК Patriot.

Павел Башинский

Павел Башинский

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