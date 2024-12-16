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США разворачивают F-35C в Тихом океане после масштабных учений Китая

США разворачивают F-35C в Тихом океане после масштабных учений Китая

Киев  •  УНН

 • 7342 просмотра

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ВМС США направили авианосец USS Carl Vinson с шестью истребителями F-35C Lightning II в Филиппинское море. Усиление военного присутствия произошло после масштабных учений Китая возле Тайваня с участием 90 кораблей.

Сообщается о развертывании современных самолетов-невидимок - вероятно, это сигнал об утверждении доминирования ВМС США в ответ на настойчивые маневры Китая.

Передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Согласно фотографиям, опубликованным ВМС США, авианосец USS Carl Vinson, один из 11 американских атомных авианосцев, находящихся в строю, накануне прошел через Филиппинское море, окраинное море западной части Тихого океана, с шестью дополнительными истребителями F-35C Lightning II.

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Самолеты-невидимки прикреплены к Strike Fighter Squadron 147, которая базируется на авиабазе корпуса морской пехоты Ивакуни в Японии и является частью Carrier Air Wing Five, оперативной военно-морской авиационной организации в составе американского авианосца USS George Washington, базирующегося в Японии.

Вместе с авианосцем, который несет девять авиационных эскадрилий, была задействована эскадра миноносцев (DESRON 28); ракетный крейсер типа «Тикондерога» USS Gettysburg (CG 64) и два ракетных эсминца типа «Arleigh Burke» USS Stout (DDG 55) и USS Jason Dunham (DDG 109), сообщают военные власти США.

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«Ударная группировка разворачивается для обеспечения региональной стабильности и безопасности», - говорится в сообщении.

ВМС США заявили, что F-35C - самый эффективный истребитель и основа их превосходства в воздухе.

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Lightning II являются первыми и единственными в мире малозаметными истребителями дальнего радиуса действия, разработанными и построенными специально для операций с авианосцами США.

Указанное усиление произошло после того, как китайские военные, как сообщается, мобилизовали 90 кораблей для трехдневных учений вокруг Тайваня. Районы учений также включали южные острова Японии, Восточно-Китайское море и Южно-Китайское море.

Китай рассматривает самоуправляемый Тайвань как часть своей территории. США признают Пекин единственным правительством Китая, но не одобряют китайские претензии на Тайвань.

Китай вводит беспрецедентные ограничения на экспорт компонентов для БПЛА: что это значит для Украины10 дек. 2024, 10:28 • 75260 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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