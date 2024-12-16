США разворачивают F-35C в Тихом океане после масштабных учений Китая
Киев • УНН
ВМС США направили авианосец USS Carl Vinson с шестью истребителями F-35C Lightning II в Филиппинское море. Усиление военного присутствия произошло после масштабных учений Китая возле Тайваня с участием 90 кораблей.
Сообщается о развертывании современных самолетов-невидимок - вероятно, это сигнал об утверждении доминирования ВМС США в ответ на настойчивые маневры Китая.
Передает УНН со ссылкой на Newsweek.
Согласно фотографиям, опубликованным ВМС США, авианосец USS Carl Vinson, один из 11 американских атомных авианосцев, находящихся в строю, накануне прошел через Филиппинское море, окраинное море западной части Тихого океана, с шестью дополнительными истребителями F-35C Lightning II.
Самолеты-невидимки прикреплены к Strike Fighter Squadron 147, которая базируется на авиабазе корпуса морской пехоты Ивакуни в Японии и является частью Carrier Air Wing Five, оперативной военно-морской авиационной организации в составе американского авианосца USS George Washington, базирующегося в Японии.
Вместе с авианосцем, который несет девять авиационных эскадрилий, была задействована эскадра миноносцев (DESRON 28); ракетный крейсер типа «Тикондерога» USS Gettysburg (CG 64) и два ракетных эсминца типа «Arleigh Burke» USS Stout (DDG 55) и USS Jason Dunham (DDG 109), сообщают военные власти США.
«Ударная группировка разворачивается для обеспечения региональной стабильности и безопасности», - говорится в сообщении.
ВМС США заявили, что F-35C - самый эффективный истребитель и основа их превосходства в воздухе.
Lightning II являются первыми и единственными в мире малозаметными истребителями дальнего радиуса действия, разработанными и построенными специально для операций с авианосцами США.
Указанное усиление произошло после того, как китайские военные, как сообщается, мобилизовали 90 кораблей для трехдневных учений вокруг Тайваня. Районы учений также включали южные острова Японии, Восточно-Китайское море и Южно-Китайское море.
Китай рассматривает самоуправляемый Тайвань как часть своей территории. США признают Пекин единственным правительством Китая, но не одобряют китайские претензии на Тайвань.
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