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США раскрыли детали относительно разведданных для Украины перед встречей в Джидде

Киев • УНН

 • 18608 просмотра

Госсекретарь США подтвердил, что Украина получает оборонные разведданные для защиты. Результаты встречи делегаций в Джидде могут повлиять на восстановление американской помощи Украине.

США раскрыли детали относительно разведданных для Украины перед встречей в Джидде

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина получает оборонительные разведданные, а встреча делегаций в Джидде может повлиять на вопрос с паузой в помощи США Украине. Об этом он сказал журналистам по дороге в Джидду в Саудовской Аравии, пишет УНН.

Детали

"Украинцы уже получают всю оборонительную разведывательную информацию, пока мы разговариваем. Я думаю, что вся идея паузы в помощи в целом является тем, что я надеюсь, что мы сможем решить. Очевидно, я думаю, что то, что произойдет завтра (11 марта - ред.), будет ключевым в этом", - ответил Рубио на вопрос, рассмотрит ли американская сторона восстановление обмена разведывательной информацией с украинцами, если эта встреча пройдет хорошо.

На вопрос о предположении некоторых европейцев, что приостановка военной помощи и разведданных является умиротворением агрессора, и поэтому происходят усиленные атаки на украинцев, государственный секретарь США ответил: "Мы пытаемся положить конец конфликту. Мы пытаемся положить конец войне. Мы пытаемся посадить за стол обе стороны. Президент собирается использовать любые инструменты, которые у него есть в распоряжении, чтобы попытаться посадить за стол обе стороны, чтобы эта война закончилась".

"И, откровенно говоря, сейчас он единственный лидер в мире, который имеет хоть какие-то шансы. Никто не говорит вам, что это будет легко. Никто не говорит, что это гарантированно сработает. Но единственный, у кого есть шанс заставить это сработать, это президент Трамп. И поэтому мы – он собирается – мы будем продолжать делать то, что – для достижения его целей. И другие могут высказывать свои мнения, но никто из них не имеет возможности помочь в этом, а мы имеем. И президент воспользуется этой возможностью, чтобы увидеть, к чему это приведет, потому что в конечном итоге он хочет положить конец войне, с чем все должны согласиться", - отметил Рубио.

На уточнение, что означает предоставление оборонительных разведданных, является ли это предупреждением о российских ракетных атаках, Рубио отметил: "Да, они имеют возможность защитить себя". "Но я не хочу слишком углубляться в разведданные, кроме как сказать, что я надеюсь, что завтра (11 марта - ред.) у нас будет действительно хорошая встреча, и мы скоро будем в другом месте", - указал он.

"Я думаю, если мы выйдем с хорошей встречей, после которой мы будем чувствовать себя хорошо и сможем доложить президенту, тогда, я думаю, будут приняты решения по поводу паузы, текущей паузы", - отметил государственный секретарь США.

Заявления были сделаны перед встречей делегации США с делегацией Украины 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии.

Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине10.03.25, 19:33 • 31706 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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