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США розкрили деталі щодо розвідданих для України перед зустріччю в Джидді

Київ • УНН

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Держсекретар США підтвердив, що Україна отримує оборонні розвіддані для захисту. Результати зустрічі делегацій у Джидді можуть вплинути на відновлення американської допомоги Україні.

США розкрили деталі щодо розвідданих для України перед зустріччю в Джидді

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна отримує оборонні розвіддані, а зустріч делегацій у Джидді може вплинути на питання з паузою у допомозі США Україні. Про це він сказав журналістам по дорозі до Джидди у Саудівській Аравії, пише УНН.

Деталі

"Українці вже отримують всю оборонну розвідувальну інформацію, поки ми розмовляємо. Я думаю, що вся ідея паузи в допомозі в цілому є тим, що я сподіваюся, що ми зможемо вирішити. Очевидно, я думаю, що те, що станеться завтра (11 березня - ред.), буде ключовим у цьому", - відповів Рубіо на запитання, чи розгляне американська сторона відновлення обміну розвідувальною інформацією з українцями, якщо ця зустріч пройде добре.

На запитання щодо припущення деяких європейців, що призупинка з військовою допомогою та розвідданими є умиротворенням агресора, і тому відбуваються посилені атаки на українців, держсекретар США відповів: "Ми намагаємося покласти край конфлікту. Ми намагаємося покласти край війні. Ми намагаємося посадити за стіл обидві сторони. Президент збирається використовувати будь-які інструменти, які він має в своєму розпорядженні, щоб спробувати посадити за стіл обидві сторони, щоб ця війна закінчилася".

"І, відверто кажучи, зараз він єдиний лідер у світі, який має хоч якісь шанси. Ніхто не каже вам, що це буде легко. Ніхто не каже, що це гарантовано спрацює. Але єдиний, у кого є шанс змусити це спрацювати, це президент Трамп. І тому ми – він збирається – ми будемо продовжувати робити те, що – для досягнення його цілей. І інші можуть висловлювати свої думки, але ніхто з них не має можливості допомогти в цьому, а ми маємо. І президент скористається цією можливістю, щоб побачити, до чого це приведе, тому що врешті він хоче покласти край війні, з чим усі повинні погодитися", - зазначив Рубіо.

На уточнення, що означає надання оборонних розвідданих, чи це попередження про російські ракетні атаки, Рубіо зазначив: "Так, вони мають можливість захистити себе". "Але я не хочу надто заглиблюватися в розвіддані, окрім як сказати, що я сподіваюся, що завтра (11 березня - ред.) у нас буде справді хороша зустріч, і ми скоро будемо в іншому місці", - вказав він.

"Я думаю, якщо ми вийдемо з хорошою зустріччю, щодо якої ми почуватимемось добре і зможемо доповісти президенту, тоді, я думаю, будуть ухвалені рішення щодо паузи, поточної паузи", - зазначив держсекретар США.

Заяви були зроблені перед зустріччю делегації США з делегацією України 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії.

Рубіо в Саудівській Аравії обговорить призупинення військової допомоги США Україні10.03.25, 19:33 • 31707 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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