США построили плавучий пирс в секторе Газа

Соединенные Штаты завершили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа, предназначенных для приема гуманитарной помощи. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, говорится на сайте Пентагона, передает УНН.

Детали

Строительство двух частей JLOTS ... завершено, конструкция ожидает окончательного перемещения в море заявила Сингх.

По ее словам, пока что переместить пирс и закрепить у берега в секторе Газы военным мешает плохая погода, в частности - ветер и сильные волны в море, поэтому вся конструкция по-прежнему находится в порту Ашдода. В Пентагоне надеются, что пирс будет выведен на место "позже на этой неделе".

Сингх пояснила, что сейчас партия гуманитарной помощи, которую доставят в Газу морем с использованием нового пирса, готовится к погрузке на контейнеровоз MV Sagamore, находящийся на Кипре.

Американские военные начали строительство пирса возле Газы - Пентагон