США построили плавучий пирс в секторе Газа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  118682 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  118921 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  175016 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  107932 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119509 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120086 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120576 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228861 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211984 просмотра

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6 мая 2024, 10:55  •  183743 просмотра
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3 мая 2024, 16:08  •  293847 просмотра
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30 апреля 2024, 14:32  •  450866 просмотра

США построили плавучий пирс в секторе Газа

США завершили строительство плавучего пирса у побережья сектора Газа для приема грузов гуманитарной помощи, но плохая погода задержала его окончательное развертывание.

политика •   •  2778 просмотра
США построили плавучий пирс в секторе Газа

Силы обороны нанесли удар по пункту управления врага - Генштаб

В течение дня украинские военные нанесли удары по российскому командному пункту, складу горючего, местам сосредоточения живой силы противника и самоходному миномету 2С4 "Тюльпан".

Война •   •  3398 просмотра
Силы обороны нанесли удар по пункту управления врага - Генштаб

Россияне атаковали объекты генерации в шести областях

Российские войска атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях Украины с целью нарушить поставки и производство электроэнергии в стране.

Война •   •  22229 просмотра
Россияне атаковали объекты генерации в шести областях

Сегодня в Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом: какую цену заплатили украинцы за победу во Второй мировой войне

Украина отмечает День примирения и победы над нацизмом 8 мая, вместо советского Дня победы 9 мая, чтобы почтить 9 миллионов украинцев, погибших во Второй мировой войне, в том числе 5 миллионов гражданских и 3-4 миллиона военнослужащих.

Общество •   •  20203 просмотра
Сегодня в Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом: какую цену заплатили украинцы за победу во Второй мировой войне

В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры

В Винницкой области пострадали объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Винницкой областной военной администрации, который призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания авианалета.

Война •   •  22443 просмотра
В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры

На Полтавщине - попадание в объект энергетической инфраструктуры

В Полтавском районе вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры, что вызвало пожар, но обошлось без жертв.

Война •   •  26658 просмотра
На Полтавщине - попадание в объект энергетической инфраструктуры

В Киевской области загорелся объект гражданской инфраструктуры

В Броварском районе Киевской области загорелся объект гражданской инфраструктуры, на месте происшествия работают спасатели, сообщил городской голова Броваров.

Война •   •  28553 просмотра
В Киевской области загорелся объект гражданской инфраструктуры

Международный день Красного креста и Красного полумесяца, День осла, День рождения "Кока-колы". Что еще можно отметить 8 мая

Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня Красного креста и Красного полумесяца Событие было основано в 1948 году в честь швейцарского общественного деятеля, гуманиста и волонтера Анри Дюнана, который начал создавать первые группы добровольцев, которые выносили раненых с поля боя и оказывали им медицинскую помощь.

УНН Lite •   •  34472 просмотра
Международный день Красного креста и Красного полумесяца, День осла, День рождения "Кока-колы". Что еще можно отметить 8 мая

TikTok подает в суд из-за закона США о продаже мессенджера

TikTok и ByteDance подали в суд на правительство США, чтобы заблокировать закон, который потенциально может запретить TikTok в стране, утверждая, что он нарушает Первую поправку к Конституции и несправедливо выделяет платформу.

политика •   •  25967 просмотра
TikTok подает в суд из-за закона США о продаже мессенджера

На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

Сообщалось о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях Украины, в ответ были активированы системы противовоздушной обороны.

Общество •   •  59139 просмотра
На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО