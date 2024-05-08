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США побудували плавучий пірс в секторі Гази

США побудували плавучий пірс в секторі Гази

Київ • УНН

 • 30431 перегляди

США завершили будівництво плавучого пірсу біля узбережжя сектора Газа для прийому вантажів гуманітарної допомоги, але погана погода затримала його остаточне розгортання.

Сполучені Штати завершили будівництво системи плавучих пірсів (JLOTS) біля узбережжя сектора Гази, що призначені для приймання гуманітарної допомоги. Про це повідомила заступниця представника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, йдеться на сайті Пентагону, передає УНН.

Деталі

Будівництво двох частин JLOTS ... завершено, конструкція очікує на остаточне переміщення в море

заявила Сінгх.

За її словами, поки що перемістити пірс і закріпити біля берега в секторі Гази військовим заважає погана погода, зокрема — вітер і сильні хвилі у морі, тому вся конструкція, як і раніше, знаходиться в порту Ашдода. У Пентагоні сподіваються, що пірс буде виведений на місце "пізніше цього тижня".

Сінгх пояснила, що наразі партія гуманітарної допомоги, яку доставлять до Гази морем із використанням нового пірсу, готується до завантаження на контейнеровоз MV Sagamore, що знаходиться на Кіпрі.

Американські військові почали будівництво пірсу біля Гази - Пентагон26.04.24, 00:20 • 22638 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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