США одобрили продажу Германии ракет Patriot на 5 млрд долларов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу до 600 зенитных ракет Patriot союзнику по НАТО Германии на сумму 5 миллиардов долларов, сообщил Пентагон в четверг. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

«Предлагаемая продажа улучшит возможности Германии по противодействию текущим и будущим угрозам и повысит обороноспособность ее вооруженных сил», - говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.

Согласно новым оборонным планам НАТО, Германии придется вчетверо увеличить свою противовоздушную оборону, чтобы защитить инфраструктуру и вооруженные силы в случае серьезной напряженности или войны, сообщил Reuters в прошлом месяце один из источников в сфере безопасности.

Как отмечает Reuters, Германия во времена холодной войны имела 36 установок ПВО Patriot. Сегодня же немецкие войска располагают лишь девятью установками - после того, как три системы правительство в Берлине прислало Украине.

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