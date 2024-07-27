Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак анонсировал поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, передает УНН.

Детали

"Patriot будет больше", - написал Ермак.

В то же время Ермак не уточнил деталей потенциальных дополнительных поставок систем ПВО для Украины.

Напомним

В рамках последнего пакета военной помощи Украине, который президент США объявил на полях саммита НАТО, Вашингтон передал Украине батарею ЗРК Patriot.

Президент Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Румынией. В частности, Румыния передаст систему Patriot.

Также Зеленский заявлял, что система противовоздушной обороны Patriot из Германии уже прибыла в Украину, что знаменует начало усилий по удвоению возможностей противовоздушной обороны Украины.