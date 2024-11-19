США обещают выделить 4 миллиарда долларов Всемирного банка для поддержки бедных стран

Президент США Джо Байден пообещал выделить 4 миллиарда долларов подразделению Всемирного банка, который занимается выдачей низкопроцентных кредитов и грантов беднейшим странам. Об этом пишет Blooomberg, передает УНН.

Детали

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США, Байден объявил о трехлетнем обязательстве на встрече с другими лидерами Группы 20 в Рио-де-Жанейро в понедельник.

Трамп и его советники обычно выступают за более односторонние подходы к такому кредитованию, как, например, создание во время его первой администрации Международной корпорации финансирования развития. Однако во время его первого срока США согласились выделить около 3 миллиардов долларов на пополнение фонда МАР в 2019 году.

«Проект 2025», детальный план управления, разработанный некоторыми из ближайших бывших советников Трампа по Белому дому, рекомендовал США отказаться от членства и финансирования Всемирного банка и Международного валютного фонда, хотя перед выборами Трамп и его кампания дезавуировали этот документ.

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В интервью в прошлом месяце президент Всемирного банка Аджай Банга заявил, что учреждение добивается прогресса в сборе средств, которые можно использовать для предоставления более 100 миллиардов долларов примерно 75 беднейшим странам, по сравнению с рекордными 93 миллиардами долларов, собранными во время последнего донорского сбора, завершившегося в 2021 году.

Окончательные данные по этому сбору будут объявлены в декабре.

Средства поступят в Международную ассоциацию развития, ресурсы которой должны пополняться каждые несколько лет. Американский вклад потребует ассигнований от Конгресса, что вряд ли произойдет до вступления Трампа в должность в январе, пишет Blooomberg.

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