После атаки БпЛА в тамбовской области рф произошел взрыв, затем загорелся резервуар. Сегодня появился спутниковый снимок пожара, сообщает УНН со ссылкой на Planet.com и Радио Свобода.

Детали

Пожара на Платоновской нефтебазе в тамбовской области рф, который возник после атаки беспилотников, отображен на спутниковом снимке Planet.com, - по данным Радио Свобода снимок датируется 20 июня, он сделан в утреннее время.

Ранее росСМИ сообщали, что несколько дронов атаковали Платоновскую нефтебазу в тамбовской области рф, после чего загорелся резервуар, при этом мо рф утверждало, что российские средства ПВО якобы перехватили несколько беспилотников над несколькими регионами.

Напомним

Неизвестный беспилотник врезался в одно из крупнейших российских предприятий по производству пороха. Это произошло после недавнего пожара на нефтебазе в брянской области рф.