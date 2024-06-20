Супутниковий знімок підтверджує масштаб пожежі на території платонівської нафтобази рф
Київ • УНН
На Платонівській нафтобазі у тамбовській області росії після атаки безпілотника розгорілася пожежа. Про це свідчить супутниковий знімок, зроблений вранці 20 Червня.
Після атаки БпЛА в тамбовській області рф стався вибух, потім загорівся резервуар. Сьогодні з'явився супутниковий знімок пожежі, повідомляє УНН з посиланням на Planet.com і Радіо Свобода.
Деталі
Пожежі на платонівській нафтобазі в тамбовській області рф, яка виникла після атаки безпілотників відображено на супутниковому знімку Planet.com, - за даними Радіо Свобода знімок датується 20 червня, він зроблений в ранковий час.
Раніше росЗМІ повідомляли, що кілька дронів атакували платонівську нафтобазу в тамбовській області рф, після чого загорівся резервуар, при цьому мо рф стверджувало, що російські засоби ППО нібито перехопили кілька безпілотників над декількома регіонами.
Нагадаємо
Невідомий безпілотник врізався в одне з найбільших російських підприємств з виробництва пороху. Це сталося після недавньої пожежі на нафтобазі в Брянській області РФ.