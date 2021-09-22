Дело экс-руководителя Укравтодора Новака: завершено расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Завершено досудебное расследование дела по подозрению владельца украинской финансово-промышленной группы Альтком Александра Тисленко в даче взятки экс-исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
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“По результатам деятельности совместной следственной группы Украины и Республики Польша, принято решение о достаточности собранных доказательств для завершения досудебного расследования по факту предоставления бывшему руководителю Укравтодора неправомерной выгоды. 22 сентября 2021 года материалы следствия открыто стороне защиты и представителю юридического лица, в отношении которого осуществляется производство”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в этом уголовном производстве один из конечных бенефициарных владельцев группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, подозревается в предоставлении бывшему исполняющему обязанности Председателя Укравтодора неправомерной выгоды в размере 70 200 евро и 575 тыс. долл.
В САП напоминают, что неправомерная выгода предоставлялась для того, чтобы бывший руководитель Укравтодора осуществлял оплату за проведенные компанией дорожные работы, согласовывал отсрочку сдачи работ и не принимал меры по расторжению договорных отношений.
“Доказательная база в указанном уголовном производстве собиралась в рамках деятельности международной следственной группы в составе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро Украины, Окружной прокуратуры Варшавы и Центрального антикоррупционного бюро Республики Польша”, — отмечается в сообщении.
Так, предварительно в 2020 году на территории Республики Польша задержан бывший руководитель Укравтодора, которому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за законодательством Украины и Республики Польша.
“В связи с невозможностью выдачи указанного лица в Украину уголовное производство было передано для его завершения компетентным органам Республики Польша”, — информирует САП.
Дополнение
В прошлом году суд в Польше арестовал экс-руководителя Укравтодора Новака.
Впоследствии в Польше суд освободил из-под стражи экс-главу Укравтодора Новака.
Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал владельцу украинской финансово-промышленной группы Альтком Александру Тисленко меру пресечения в виде залога в размере более 15 млн грн.