Справа екскерівника Укравтодору Новака: завершено розслідування

ukru
19:38 • 81781 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 106063 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 164872 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147250 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148442 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159561 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177081 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150026 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159202 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176030 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126667 перегляди
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 93500 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120848 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138723 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 98434 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 164873 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155076 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252691 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248981 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55161 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65075 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63277 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99204 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109960 перегляди
Актуальне
Справа екскерівника Укравтодору Новака: завершено розслідування

Справа екскерівника Укравтодору Новака: завершено розслідування

Київ • УНН

 • 12766 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Завершено досудове розслідування справи за підозрою власника української фінансово-промислової групи Альтком Олександра Тісленка у дачі хабаря ексвиконувачу обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Цитата

“За результатами діяльності спільної слідчої групи України та Республіки Польща, прийнято рішення про достатність зібраних доказів для завершення досудового розслідування за фактом надання колишньому керівнику Укравтодору неправомірної вигоди. 22 вересня 2021 року матеріали слідства відкрито стороні захисту та представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у цьому кримінальному провадженні один з кінцевих бенефіціарних власників групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, підозрюється у наданні колишньому виконувачу обов’язків Голови Укравтодору неправомірної вигоди у розмірі 70 200 євро та 575 тис. дол.

В САП нагадують, що неправомірна вигода надавалась для того, щоб колишній керівник Укравтодору здійснював оплату за проведені компанією дорожні роботи, погоджував відтермінування здачі робіт та не вживав заходів щодо розірвання договірних відносин.

“Доказова база у вказаному кримінальному провадженні збиралась у межах діяльності міжнародної слідчої групи у складі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, Окружної прокуратури Варшави та Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща”, — зазначається в повідомленні.

Так, попередньо у 2020 році на території Республіки Польща затримано колишнього керівника Укравтодору, якому повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди за законодавством України та Республіки Польща.

“У зв’язку із неможливістю видачі вказаної особи в Україну кримінальне провадження було передано для його завершення компетентним органам Республіки Польща”, — інформує САП.

Доповнення

Минулого року суд у Польщі арештував екскерівника Укравтодору Новака.

Згодом у Польщі суд звільнив з під варти ексглаву Укравтодору Новака.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав власнику української фінансово-промислової групи Альтком Олександру Тісленку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 15 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами