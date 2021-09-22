Справа екскерівника Укравтодору Новака: завершено розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Завершено досудове розслідування справи за підозрою власника української фінансово-промислової групи Альтком Олександра Тісленка у дачі хабаря ексвиконувачу обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Цитата
“За результатами діяльності спільної слідчої групи України та Республіки Польща, прийнято рішення про достатність зібраних доказів для завершення досудового розслідування за фактом надання колишньому керівнику Укравтодору неправомірної вигоди. 22 вересня 2021 року матеріали слідства відкрито стороні захисту та представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у цьому кримінальному провадженні один з кінцевих бенефіціарних власників групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, підозрюється у наданні колишньому виконувачу обов’язків Голови Укравтодору неправомірної вигоди у розмірі 70 200 євро та 575 тис. дол.
В САП нагадують, що неправомірна вигода надавалась для того, щоб колишній керівник Укравтодору здійснював оплату за проведені компанією дорожні роботи, погоджував відтермінування здачі робіт та не вживав заходів щодо розірвання договірних відносин.
“Доказова база у вказаному кримінальному провадженні збиралась у межах діяльності міжнародної слідчої групи у складі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, Окружної прокуратури Варшави та Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща”, — зазначається в повідомленні.
Так, попередньо у 2020 році на території Республіки Польща затримано колишнього керівника Укравтодору, якому повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди за законодавством України та Республіки Польща.
“У зв’язку із неможливістю видачі вказаної особи в Україну кримінальне провадження було передано для його завершення компетентним органам Республіки Польща”, — інформує САП.
Доповнення
Минулого року суд у Польщі арештував екскерівника Укравтодору Новака.
Згодом у Польщі суд звільнив з під варти ексглаву Укравтодору Новака.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав власнику української фінансово-промислової групи Альтком Олександру Тісленку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 15 млн грн.