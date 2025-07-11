Способствовал приватизации земель лесного фонда, государство потеряло 1,8 млн грн: на Буковине депутат получил подозрение

Депутату, способствовавшему приватизации земель лесного фонда на Буковине, сообщили о подозрении. По данным Офиса Генпрокурора, государству нанесен ущерб на 1,8 млн грн, передает УНН.

Руководитель Черновицкой областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату Великокучуровского сельского совета, который, возглавляя отдел земельных отношений сельского совета, организовал незаконную передачу земель лесного фонда в частную собственность - говорится в сообщении.

Детали

При рассмотрении вопроса на сессии об отчуждении 5 земельных участков, он не сообщил депутатам, что речь идет о землях лесного фонда, которыми сельский совет не распоряжается, они находятся в пользовании ГП "Леса Украины" и не подлежат приватизации. На основании этой недостоверной информации сельский совет принял решение, которое дало "зеленый свет" незаконному выводу лесов из государственной собственности.

Государству нанесен ущерб почти на 1,8 млн грн.

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Подозреваемому инкриминировано злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УК Украины). По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения и отстранен от должности.

Досудебное расследование осуществляют следователи СУ ГУНП в Черновицкой области при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Черновицкой областной прокуратуры. Оперативное сопровождение — Черновицкое управление ДВБ Нацполиции при содействии департамента внутренней безопасности ГП "Леса Украины".

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