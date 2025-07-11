Сприяв приватизації земель лісового фонду, держава втратила 1,8 млн грн: на Буковині депутат отримав підозру

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
14:42 • 18269 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
14:05 • 32279 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
12:36 • 46522 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11:30 • 39501 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
11 липня, 09:10 • 48971 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Ексклюзив
11 липня, 08:32 • 53999 перегляди
ТСК візьметься за аналіз роботи НАБУ та САП - Власенко
Ексклюзив
11 липня, 07:47 • 52712 перегляди
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
11 липня, 06:48 • 46706 перегляди
Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко
Ексклюзив
11 липня, 06:21 • 37063 перегляди
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Ексклюзив
11 липня, 05:21 • 27729 перегляди
Як допомогти дитині розвинути емоційну стійкість: поради психологині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
37%
748мм
Популярнi новини
Трамп розкрив схему постачання зброї Україні через НАТО11 липня, 06:05 • 31501 перегляди
До ексміністра Кубракова прийшли з обшуками - джерело11 липня, 07:56 • 66785 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 64384 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні12:06 • 39324 перегляди
У Харкові викрили таємний склад зброї, закладений російськими спецслужбами для диверсантів12:24 • 15848 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
14:42 • 18269 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
14:05 • 32279 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 109695 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 134172 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 169927 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Харків
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму15:54 • 832 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль15:30 • 4190 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні12:06 • 40155 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 65189 перегляди
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 10 липня, 17:43 • 52814 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Сприяв приватизації земель лісового фонду, держава втратила 1,8 млн грн: на Буковині депутат отримав підозру

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Депутату Великокучурівської сільської ради повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Він організував незаконну передачу земель лісового фонду у приватну власність, завдавши державі збитків на 1,8 млн грн.

Сприяв приватизації земель лісового фонду, держава втратила 1,8 млн грн: на Буковині депутат отримав підозру

Депутату, який сприяв приватизації земель лісового фонду на Буковині, повідомили про підозру. За даними Офісу Генпрокурора, державі завдано збитків на 1,8 млн грн, передає УНН.

Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру депутату Великокучурівської сільської ради, який очолюючи відділ земельних відносин сільської ради, організував незаконну передачу земель лісового фонду у приватну власність 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Під час розгляду питання на сесії щодо відчуження 5 земельних ділянок, він не повідомив депутатів, що мова йде про землі лісового фонду, якими сільська рада не розпоряджається, вони перебувають у користуванні ДП "Ліси України" та не підлягають приватизації. На підставі цієї недостовірної інформації сільська рада ухвалила рішення, яке дало "зелене світло" незаконному виведенню лісів із державної власності.

Державі завдано збитків майже на 1,8 млн грн.

Ексглаву філії "Лісів України" підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн15.06.25, 05:26 • 15261 перегляд

Підозрюваному інкриміновано зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України). За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід та відстороненно від посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури. Оперативний супровід — Чернівецьке управління ДВБ Нацполіції за сприяння департаменту внутрішньої безпеки ДП "Ліси України".

Топ-посадовці "Лісів України" отримали підозри у справі на 8 млн грн: деталі08.07.25, 14:30 • 1866 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9