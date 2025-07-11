Сприяв приватизації земель лісового фонду, держава втратила 1,8 млн грн: на Буковині депутат отримав підозру

Депутату, який сприяв приватизації земель лісового фонду на Буковині, повідомили про підозру. За даними Офісу Генпрокурора, державі завдано збитків на 1,8 млн грн, передає УНН.

Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру депутату Великокучурівської сільської ради, який очолюючи відділ земельних відносин сільської ради, організував незаконну передачу земель лісового фонду у приватну власність - йдеться у повідомленні.

Деталі

Під час розгляду питання на сесії щодо відчуження 5 земельних ділянок, він не повідомив депутатів, що мова йде про землі лісового фонду, якими сільська рада не розпоряджається, вони перебувають у користуванні ДП "Ліси України" та не підлягають приватизації. На підставі цієї недостовірної інформації сільська рада ухвалила рішення, яке дало "зелене світло" незаконному виведенню лісів із державної власності.

Державі завдано збитків майже на 1,8 млн грн.

Ексглаву філії "Лісів України" підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн

Підозрюваному інкриміновано зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України). За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід та відстороненно від посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури. Оперативний супровід — Чернівецьке управління ДВБ Нацполіції за сприяння департаменту внутрішньої безпеки ДП "Ліси України".

Топ-посадовці "Лісів України" отримали підозри у справі на 8 млн грн: деталі