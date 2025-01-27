Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

Кинорежиссер Стивен Спилберг рассказал о своих планах относительно так и не снятого продолжения классического фильма «Инопланетянин» (1982).

Передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter и People.

78-летний режиссер Стивен Спилберг объяснил, какое неожиданное решение изменило план повествования «Инопланетянин» (E.T. the Extra-Terrestrial). 40 лет назад режиссер достиг со своим фильмом значительных кассовых сборов - «Инопланетянин» стал самым памятным для Спилберга фильмом. Впрочем ему было понятно, что сиквел не повторит успеха.

Я просто не хотел снимать продолжение. Я ненадолго обдумал это, просто чтобы увидеть, смогу ли я придумать историю - и единственное, что пришло в голову, - это история из чьей-то книги, которая уже была продолжением [фильма 1982 года] под названием «Зеленая планета». [«Зеленая планета»], действие которой происходит на планете E.T. - сказал Спилберг.

Интересная деталь

Работа на съемочной площадке фильма «Инопланетянин», очевидно, пробудила в 78-летнем режиссере Стивене Спилберге желание иметь детей. Фильм заставил меня «впервые захотеть стать отцом», - сказал Спилберг на мероприятии в Нью-Йорке.

Он почувствовал себя отцом и имел защитный инстинкт по отношению к молодым актерам - особенно к Дрю Бэрримор, которой в то время было всего шесть лет.

Как пишет «People», ему пришла в голову мысль: «Возможно, когда-то это станет моей настоящей жизнью».

Успешный режиссер («Список Шиндлера», «Поймай меня, если сможешь», «Челюсти») сейчас имеет семеро детей и шестеро внуков. Он уже показал почти всем из них «E.T.», в котором парень сначала принимает инопланетянина, а потом помогает ему в дороге домой.

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